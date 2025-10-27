HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Làm gì để biết nợ thuế?

Thy Thơ

(NLĐO) - Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin nợ thuế thông qua trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng eTax Mobile

Vài năm gần đây, không ít cá nhân bị kẻ gian lợi dụng danh tính để thành lập doanh nghiệp trái phép. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này rơi vào tình trạng nợ thuế, khiến người bị giả mạo phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng, bao gồm khoản nợ thuế.

Làm gì để biết nợ thuế? - Ảnh 1.

Để giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin, Thuế TP HCM cho biết hiện nay, toàn bộ dữ liệu thuế của người nộp thuế đã được đồng bộ giữa hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế với trang thuedientu.gdt.gov.vn và ứng dụng eTax Mobile. Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập, người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các thông tin liên quan.

Trên ứng dụng eTax Mobile, người dùng vào mục "Tra cứu nghĩa vụ thuế", chọn "Thông tin nghĩa vụ thuế" hoặc tìm thông báo tiền thuế nợ (nếu có) tại chức năng "Tra cứu thông báo".

Trên trang thuedientu.gdt.gov.vn vào mục "Tra cứu", chọn "Thông tin nghĩa vụ thuế" rồi bấm truy vấn, hoặc chọn "Thông báo của cơ quan thuế" để xem các thông báo liên quan đến nợ thuế (nếu có).

Đối với những người chưa đăng ký tài khoản trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng eTax Mobile, hằng tháng cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo tiền thuế nợ và gửi thư về địa chỉ nhận thông báo mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.

Thuế TP HCM khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra thông tin thuế để kịp thời phát hiện các trường hợp giả mạo danh tính.

Trường hợp phát hiện nợ thuế bất thường, cần liên hệ ngay với cơ quan thuế hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh và xử lý khoản nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đồng Nai công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Đồng Nai công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

(NLĐO)-Một số công ty nợ thuế lên tới trên 50 tỉ đồng ở Đồng Nai vừa bị Thuế tỉnh Đồng Nai "điểm danh"

Quảng Ngãi: 389 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45,6 tỉ đồng

(NLĐO) – Trong danh sách công khai có 389 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 45,6 tỉ đồng.

Người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

(NLĐO) – Cơ quan thuế cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh một số cá nhân, trong đó có người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land

