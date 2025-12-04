HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuế TPHCM có thông báo khẩn

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Hoạt động tiếp nhận hồ sơ thuế trực tiếp tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TPHCM) sẽ tạm ngừng trong ngày 13-12

Ngày 4-12, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM, cho biết cơ quan này vừa phát đi thông báo khẩn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về việc điều chỉnh lịch làm việc tại trụ sở chính

Cụ thể, ngày 13-12, Thuế TPHCM tạm ngừng hoạt động tiếp khách và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người nộp thuế tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TPHCM) để phục vụ cho kế hoạch thi công, sửa chữa và thay thế hệ thống tủ điện ATS2 tại tòa nhà trụ sở.

TPHCM thông báo khẩn về việc tiếp nhận hồ sơ thuế - Ảnh 1.

Ngày 13-12, Thuế TP HCM tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TPHCM)

Theo ông Dũng, đây là hoạt động bảo trì kỹ thuật bắt buộc, nhằm bảo đảm an toàn và tính ổn định cho hạ tầng vận hành của cơ quan thuế trong thời gian tới. Các hoạt động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp dự kiến sẽ trở lại bình thường ngay sau khi công tác kỹ thuật hoàn tất. 

Để tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, ông Dũng khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, tránh thực hiện các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ nêu trên trong khoảng thời gian diễn ra việc bảo trì.

Tin liên quan

Nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng, chuyên gia nói gì?

Nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng, chuyên gia nói gì?

(NLĐO)- Bộ Tài chính đã đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh.

Doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng vẫn chưa sát thực tế, hộ kinh doanh đề xuất nâng lên 1 tỉ

(NLĐO) - Doanh thu phổ biến của tiểu thương ở chợ hằng năm khoảng 1,5 - 3 tỉ đồng nhưng khả năng chứng minh chi phí gần như bằng không

Vẫn còn băn khoăn doanh thu chịu thuế

Hộ kinh doanh lo ngại ngưỡng doanh thu chịu thuế chưa phản ánh đúng lợi nhuận thực, đề xuất nâng mức miễn thuế hợp lý hơn

ngừng hoạt động TPHCM cơ quan thuế người nộp thuế thuế TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo