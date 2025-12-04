Ngày 4-12, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM, cho biết cơ quan này vừa phát đi thông báo khẩn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về việc điều chỉnh lịch làm việc tại trụ sở chính

Cụ thể, ngày 13-12, Thuế TPHCM tạm ngừng hoạt động tiếp khách và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người nộp thuế tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TPHCM) để phục vụ cho kế hoạch thi công, sửa chữa và thay thế hệ thống tủ điện ATS2 tại tòa nhà trụ sở.

Theo ông Dũng, đây là hoạt động bảo trì kỹ thuật bắt buộc, nhằm bảo đảm an toàn và tính ổn định cho hạ tầng vận hành của cơ quan thuế trong thời gian tới. Các hoạt động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp dự kiến sẽ trở lại bình thường ngay sau khi công tác kỹ thuật hoàn tất.



Để tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, ông Dũng khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, tránh thực hiện các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ nêu trên trong khoảng thời gian diễn ra việc bảo trì.