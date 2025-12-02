HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng vẫn chưa sát thực tế, hộ kinh doanh đề xuất nâng lên 1 tỉ

Thy Thơ - Lê Tỉnh

(NLĐO) - Doanh thu phổ biến của tiểu thương ở chợ hằng năm khoảng 1,5 - 3 tỉ đồng nhưng khả năng chứng minh chi phí gần như bằng không

Bộ Tài chính vừa có Công văn 18491/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của các Đại biểu Quốc hội liên quan Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng/năm tới 3 tỉ đồng/năm. Mức thuế suất áp dụng là 15%, tương đương doanh nghiệp siêu nhỏ theo Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2025.

Theo cơ quan soạn thảo, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế theo thu nhập thực tế, tức có thu nhập ít nộp ít, không có thu nhập thì không phải nộp.

Với nhóm không xác định được chi phí (thực tế phổ biến ở hộ kinh doanh truyền thống và các tiểu thương ở chợ), Bộ Tài chính sẽ tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, tùy ngành nghề, áp dụng với phần doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến tháng 10-2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên. Nếu áp dụng mức doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng, ước tính 2,3 triệu hộ, tương đương 90% tổng số hộ sẽ không phải nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn chưa thật sự phù hợp với thực tế kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là các ngành có chi phí vốn cao hoặc không chứng minh được chi phí.

Hộ kinh doanh đề nghị nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Để đa số hộ kinh doanh tính toán có lãi, doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm chỉ nộp thuế cho phần vượt trên 500 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Bà Trần Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Thuế VIFATAX, nhận định mức doanh thu 500 triệu đồng là "không đủ dư địa" cho nhiều hộ kinh doanh tại chợ. Doanh thu phổ biến của họ khoảng 1,5 – 3 tỉ đồng/năm nhưng khả năng chứng minh chi phí gần như bằng không, dẫn đến nguy cơ phải nộp 15% trên toàn bộ doanh thu, khiến "lãi thành lỗ". 

Ngoài ra, đa số hộ kinh doanh có 2-3 lao động trong gia đình nhưng các cá nhân này lại không được giảm trừ gia cảnh như người làm công ăn lương, khiến việc áp thuế thiếu công bằng.

TIN LIÊN QUAN

Để tránh gây áp lực quá lớn, bà Hồng kiến nghị chỉ thu thuế đối với phần doanh thu vượt 500 triệu đồng, áp theo thuế suất tỉ lệ 0,5 – 5%, tùy ngành nghề. 

"Ví dụ, hộ phân phối hàng hóa doanh thu 510 triệu đồng/năm chỉ nên nộp thuế cho 10 triệu đồng vượt ngưỡng, thuế suất 0,5%" - bà Hồng dẫn chứng.

Chị Hạnh, chủ quán bún bò tại TPHCM, cho rằng mức doanh thu 1 tỉ đồng/năm mới phản ánh đúng thực tế hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Theo chị, một tô bún bò giá 40.000 – 50.000 đồng, doanh thu 3-4 triệu đồng/ngày, tương đương 1 – 1,2 tỉ đồng/năm. 

Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu tăng cao, mặt bằng thuê gần 20 triệu đồng/tháng, cộng tiền điện nước, khấu hao khiến lợi nhuận chỉ khoảng 200 – 240 triệu đồng/năm. Nếu chia cho hai vợ chồng, mỗi người thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm - thấp hơn nhiều người làm công ăn lương được giảm trừ gia cảnh. "Với quy mô nhỏ như chúng tôi, ngưỡng 500 triệu đồng là quá thấp. nên nâng lên 1 tỉ đồng/năm thì mới hợp lý" - chị Hạnh kiến nghị.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) từng nêu một ví dụ rất cụ thể tại nghị trường Quốc hội để làm rõ bất cập về cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh. Ông dẫn chứng: 1 người mua 1 hộp sữa với giá 900.000 đồng và bán ra 1 triệu đồng, phần lãi chỉ 100.000 đồng. Nếu bán 200 hộp một năm, doanh thu là 200 triệu đồng, nhưng lợi nhuận thực tế chỉ 20 triệu đồng. 

Đại biểu này phân tích: Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay cho 1 cá nhân đã là 186 triệu đồng/năm; nếu tính thêm 1 người phụ thuộc sẽ lên tới 260 triệu đồng. Như vậy, để đạt mức thu nhập tương đương 260 triệu đồng, người bán sữa phải có doanh thu tới 2,6 tỉ đồng/năm. Chỉ khi họ đạt mức này mới tương đương mức chịu thuế của người làm công ăn lương.

Từ thực tế đó, ông Cường đề nghị điều chỉnh lại ngưỡng doanh thu khởi điểm nộp thuế với người buôn bán, đại lý (những ngành có chi phí đầu vào lớn) lên 1,5 tỉ đồng/năm. Với nhóm kinh doanh dịch vụ, như cắt tóc, chi phí ít hơn, ngưỡng tối thiểu là 500 triệu đồng/năm để bảo đảm sau khi trừ chi phí, thu nhập thực vượt mức giảm trừ gia cảnh. Đối với các ngành sản xuất - kinh doanh khác, ông đề xuất mức khởi điểm ít nhất từ 1 tỉ đồng/năm để phản ánh đúng bản chất thu nhập và tạo sự công bằng trong nghĩa vụ thuế.

Đề xuất nâng doanh thu miễn thuế lên tới 10 tỉ đồng?

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, cho rằng quy định doanh thu từ trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng tính theo lợi nhuận là chưa phù hợp Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Luật này xác định doanh nghiệp sản xuất, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu có doanh thu 3 tỉ đồng/năm; còn doanh nghiệp thương mại và xây dựng có bao thầu vật liệu lên đến 10 tỉ đồng. Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh hiện có quy mô tương đồng doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vận hành như doanh nghiệp thực thụ, nhưng vẫn bị xếp chung theo tiêu chí quá thấp.

Ông Nghĩa đề xuất tăng mạnh ngưỡng doanh thu áp thuế lợi nhuận: 3 tỉ đồng/năm cho hộ kinh doanh không bao thầu nguyên vật liệu và 10 tỉ đồng/năm cho hộ thương mại hoặc xây dựng có bao thầu vật liệu. Điều này vừa phù hợp luật hiện hành, vừa tạo dư địa lợi nhuận để họ tiếp tục duy trì kinh doanh.


Tin liên quan

Talkshow "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả"

Talkshow "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả"

(NLĐO) - Làm cách nào để hàng triệu hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thuế minh bạch, đơn giản, hiệu quả?

Sếp ngân hàng nêu giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt lo khi bỏ thuế khoán

(NLĐO) – Một ứng dụng tích hợp trên BIDV SmartBanking giúp hộ kinh doanh quản lý từ thanh toán, doanh thu đến tuân thủ xuất hóa đơn điện tử

"Cầm tay chỉ việc" hộ kinh doanh nộp thuế theo doanh thu

(NLĐO) - Vấn đề hộ kinh doanh quan tâm nhất là được hướng dẫn chi tiết về cách kê khai doanh trên online, các mức thuế phải nộp.

Bộ Tài chính nộp thuế doanh thu hộ kinh doanh 500 triệu đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo