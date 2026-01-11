HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thuế TPHCM: Sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm

Thy Thơ

(NLĐO) – Từ năm 2026, một trong những trọng tâm của Thuế TPHCM là đồng hành, ổn định, nâng cao tuân thủ pháp luật hộ kinh doanh.

Ngày 11-1, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết đã phản hồi đến Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện quy định về thuế đối với hộ kinh doanh.

Cụ thể, sau khi kết thúc chiến dịch 60 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấm dứt thuế khoán, chuyển đổi và áp dụng chính thức kê khai từ ngày 1-1, một trong những trọng tâm của ngành Thuế TPHCM là đồng hành, ổn định, nâng cao tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh

Theo đó, Thuế TPHCM đã ban hành chương trình hành động 3789/QĐ-CT về "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế".

- Ảnh 1.

Người lợi dụng quyền hạn sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa)

Nhằm đạt được mục tiêu chung trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan thuế trên địa bàn TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp mới - giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài.

Đồng thời, ngành thuế luôn duy trì và kiện toàn các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, khu chợ, tuyến phố...; đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế…) nhằm bảo đảm hộ và cá nhân kinh doanh được hỗ trợ thực tế và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết phục vụ việc kê khai, nộp thuế theo quy định với chi phí hợp lý.

Về thông tin xử phạt hành chính đối với hành vi "Lợi dụng truy thu tài sản của người thân thuộc đối tượng hộ kinh doanh" vi phạm quy định về thuế, Thuế TPHCM cho biết căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20-6-2012, thì không có điều khoản nào quy định hành vi "Lợi dụng truy thu tài sản của người thân thuộc đối tượng hộ kinh doanh" vi phạm quy định về thuế.

Tuy nhiên trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu liên quan đến tài sản của người vi phạm thì có quy định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm. Hành vi này tùy tính chất, mức độ vi phạm, cũng như mức độ thiệt hại mà người có hành vi vi phạm phải thực hiện đền bù và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


