HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hộ kinh doanh còn lúng túng trong những ngày đầu bỏ thuế khoán

Thy Thơ

(NLĐO) - Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử, song mức độ triển khai còn khác nhau

Từ năm 2026, chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh đã chính thức bị xóa bỏ, để chuyển sang kê khai doanh thu, xuất hóa đơn bán hàng và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu hằng năm của hộ kinh doanh để tính và thu thuế theo đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 1-2026 cho thấy nhiều hộ kinh doanh tại TPHCM đã chủ động làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử, song mức độ triển khai còn khác nhau, tùy quy mô doanh thu và hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế.

Tại một hộ kinh doanh quy mô lớn trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) sáng 5-1, khi khách hàng mua số lượng lớn nước uống và yêu cầu xuất hóa đơn, chủ hộ cho biết đã cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên điện thoại thông minh, có kết nối trực tiếp với hệ thống của ngành thuế. Sau khi nhận tiền, chủ hộ đề nghị khách cung cấp số điện thoại và mã số thuế để lập hóa đơn. Do chưa quen thao tác, hộ này hẹn sẽ gửi hóa đơn điện tử cho khách qua Zalo vào cuối ngày.

Một số hộ kinh doanh trên đường Phan Đình Phùng (phường Đức Nhuận) cũng đã bắt đầu xuất hóa đơn tương tự khi khách có nhu cầu. Trong đó hóa đơn thể hiện đầy đủ thông tin của bên bán và bên mua, bao gồm tên hộ kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng số tiền thanh toán. Khi thao tác thành thạo, chủ hộ thường mất 2-3 phút là xong. 

- Ảnh 3.

Doanh thu lên đến 1 tỉ đồng/năm, bắt buộc hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng phải xuất hóa đơn ngay. Chủ một quán cà phê lớn ở phường Thông Tây Hội cho biết hiện mới chỉ thực hiện kê khai doanh thu bán hàng hằng ngày trên hệ thống. Còn việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ông sẽ thực hiện khi doanh thu đạt ngưỡng theo quy định và có hướng dẫn cụ thể từ cán bộ thuế.

Ông Hoàng Anh Phát, chủ cửa hàng bán dụng cụ thể thao tại phường An Hội Tây, cho hay đến thời điểm này, ông chưa thể xuất hóa đơn do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. “Cán bộ thuế mới yêu cầu ghi chép, báo cáo doanh thu. Sau đó sẽ có hướng dẫn tiếp theo về kê khai thuế và triển khai hóa đơn điện tử” – ông Phát nói.

Trong khi đó, bà Thu Sen, chủ hộ kinh doanh ở phường Phú Nhuận, cho hay những ngày qua bà chủ động nhập hàng kèm đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, doanh thu bán hàng hằng ngày cũng được kê khai và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thông qua phần mềm trên điện thoại. “Khi cơ quan thuế yêu cầu bán hàng phải xuất hóa đơn, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc” – bà Sen chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Thuế TPHCM cho rằng việc hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử ngay trong ngày bán hàng là hoàn toàn hợp lệ. Đối với các hộ trước đây nộp thuế khoán với doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, pháp luật cho phép lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng hóa đơn trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, các hộ này vẫn phải báo cáo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế. Qua kiểm tra, nếu doanh thu đạt từ 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai thuế; và khi doanh thu đạt ngưỡng 1 tỉ đồng/năm trở lên, chủ hộ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Tin liên quan

Doanh nghiệp du lịch cũng gặp khó về thuế, xuất hóa đơn

Doanh nghiệp du lịch cũng gặp khó về thuế, xuất hóa đơn

(NLĐO) - Còn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, đặc biệt là xuất hóa đơn các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch tổng hợp từ vận chuyển, lưu trú, ăn uống...

Lo "đóng sạp" bởi quy định về xuất hóa đơn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

(NLĐO) – Hộ kinh doanh đang băn khoăn bên bán hàng không có hóa đơn phải khai thuế ra sao khi bỏ thuế khoán vào năm 2026.

điện thoại thông minh hóa đơn hóa đơn điện tử chính sách thuế hộ kinh doanh cơ quan thuế doanh thu bán hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo