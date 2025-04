Thuê xe tự lái đi chơi lễ 30-4 hay ở lại TP HCM xem diễu binh?

Ngày 17-4, thông tin từ các ứng dụng cho thuê xe tự lái tại TP HCM cho biết cùng thời điểm này năm ngoái đã có khoảng 50% lượng xe được khách đặt trước. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ ghi nhận một vài đơn đặt xe.

Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe tự lái IbookCar, kỳ vọng những ngày cận lễ sẽ có nhiều khách đặt xe hơn do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, nhu cầu về quê hoặc du lịch biển được dự đoán sẽ tăng cao.

Cũng theo ông Đạt, nhiều người dự kiến sẽ ở lại TP HCM để tham gia các hoạt động lễ hội, sau đó mới bắt đầu khởi hành đi du lịch hoặc về quê từ ngày 1-5.

Giá thuê xe tự lái tăng mạnh

Dù vậy, giá thuê xe tự lái trong dịp lễ này vẫn được các ứng dụng điều chỉnh tăng khoảng 50% so với ngày thường. Mức tăng cụ thể tùy theo chính sách từng ứng dụng, có thể áp dụng cho hai ngày lễ (30-4 và 1-5) hoặc kéo dài ba ngày, gồm hai ngày lễ và một ngày thường liền kề trước hoặc sau đó.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Lễ 30-4 và 1-5

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết xe 4 chỗ có giá thuê do động từ 1 - 1,5 triệu đồng/ngày, tăng từ 400.000 đến 1 triệu đồng so với ngày thường. Xe 7 chỗ có giá từ 1,2 - 1,8 triệu đồng/ngày, cao hơn 900.000 đến 1,2 triệu đồng. Đối với xe điện (như VinFast VF 5 Plus), giá thuê dao động từ 1 - 1,125 triệu đồng/ngày, tăng từ 600.000 – 750.000 đồng.

Ông Long cũng lưu ý rằng hiện tại các chủ xe chưa nhận nhiều đơn đặt trước, thay vào đó họ chờ đến gần ngày lễ để ưu tiên cho khách thuê dài ngày (4 - 5 ngày) với mức giá cao hơn. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ khan hiếm xe nếu khách hàng chờ đến sát lễ mới đặt.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái Lễ 30-4 và 1-5 đang chờ khách

Giá cao, yêu cầu thuê dài ngày khiến khách phân vân Kỳ nghỉ 5 ngày là cơ hội thuận lợi để khách hàng thuê xe tự lái về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, mức giá thuê cao trong dịp lễ, cùng với yêu cầu thuê tối thiểu 3 ngày, có thể khiến nhiều người chuyển hướng sang các phương tiện khác như xe khách hoặc tàu hỏa. Do đó, các chủ xe cần cân nhắc áp dụng mức giá và chính sách thuê linh hoạt, hài hòa để tránh mất khách trong dịp cao điểm này.