Thuê xe tự lái dịp lễ: Thừa xe xăng, khan xe điện

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay gần với Giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động ở một số đơn vị, công ty có thể có kỳ nghỉ dài tới 9 ngày. Nhu cầu về quê, du lịch được dự báo tăng cao, kéo theo giá dịch vụ thuê xe tự lái tăng đáng kể.

Ưu tiên chọn xe điện

Biến động tại Trung Đông đã đẩy giá xăng dầu tăng cao, khiến nhiều người chuyển sang xe điện, bao gồm cả xe gia đình đến xe chạy dịch vụ. Nhờ đó, nguồn xe điện tham gia các nền tảng cho thuê tự lái cũng tăng nhanh. Khách thuê xe ngày càng ưu tiên lựa chọn xe điện với ưu thế tiết kiệm chi phí, xe mới, động cơ chạy êm.

Xe điện cho thuê tự lái dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới dự kiến sẽ khan hiếm do nhu cầu tăng cao

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết nhu cầu thuê xe điện tăng mạnh từ khi giá xăng, dầu tăng. Dịp lễ sắp tới, xu hướng này tiếp tục rõ rệt khi lợi thế so sánh của xe điện cao hơn hẳn xe xăng. Nếu như năm ngoái, xe điện chỉ chiếm chưa tới 20% tổng số xe cho thuê thì hiện nay tăng lên 40%-50%.

Các ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái khác cũng xác nhận niềm tin của khách hàng đối với xe điện đã cải thiện, thay cho những lo ngại trước đây như hết pin giữa đường hay thiếu điểm sạc. Trước đây, phần lớn khách chọn thuê ô tô động cơ đốt trong nhưng năm nay, xe điện được ưu tiên bởi người dùng sẽ tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể so với xe xăng trong khi hệ thống trạm sạc đã phủ rộng hơn trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc.

Theo thông tin từ các nền tảng Sigo, BonbonCar và Sencar, dù xe điện chiếm khoảng 50% nguồn cung nhưng vẫn có nguy cơ thiếu xe do nhu cầu tăng cao trong dịp lễ. Ngược lại, xe xăng lại dư thừa, lượng khách hỏi thuê giảm.

Ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam, cho biết nguồn cung xe điện trên hệ thống tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhiều chủ xe đầu tư mới. Các mẫu được bổ sung nhiều gồm VF3, VF5, VF7, Limo Green 7 chỗ và BYD. Xe điện hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, có thời điểm lên đến 40%, với tỉ lệ lấp đầy gần 70%. "Các dòng ô tô phổ thông tiết kiệm nhiên liệu, xe đời mới và xe điện đang trong tình trạng "cháy" hàng" - ông Hiếu thông tin.

Phân vân thuê xe hay đi xe khách

Theo các nền tảng cho thuê xe tự lái, dù dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay không có các sự kiện kỷ niệm lớn như năm ngoái, nhu cầu thuê xe kém sôi động. Hơn nữa, khi giá xăng cao, khách có xu hướng cân nhắc lựa chọn thuê xe tự lái hay đi xe khách. Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc Ibookcar, cho biết kỳ nghỉ lễ năm ngoái ngắn nên khách thuê xe nhiều, còn năm nay nghỉ dài nên nếu thuê xe thì chi phí sẽ khá lớn, gây lãng phí nếu không di chuyển thường xuyên.

Đáng chú ý, dù sức hút với xe tự lái không bằng năm ngoái, giá cho thuê dịp lễ sắp tới vẫn được các app tăng theo thông lệ - cao hơn khoảng 50% so với ngày thường. Cụ thể, xe hạng A có giá cho thuê từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày, hạng B từ 700.000 - 800.000 đồng, hạng C từ 900.000 - 1 triệu đồng. Dịp này, khách thường phải thuê theo gói 3 - 4 ngày thay vì thuê lẻ 1 ngày.

Tuy nhiên, nếu cận lễ mà xe xăng vẫn còn nhiều, các nền tảng có thể điều chỉnh xuống gói 2 ngày để kích cầu, còn xe điện sẽ vẫn giữ gói 3 - 4 ngày do nhu cầu cao. "Một số chủ xe xăng đã chủ động giảm giá cho thuê xuống một chút, chỉ còn tăng 30% - 40% so với ngày thường, để thu hút khách" - đại diện một app cho thuê xe tự lái cho biết.

Theo ông Lê Khắc Hiếu, BonbonCar hoạt động theo mô hình sàn kết nối nên giá thuê do chủ xe tự niêm yết, dao động tăng từ 30%-100% tùy loại xe và độ mới. Khi giá xăng tăng, khách chuyển sang xe điện; ngược lại, nếu giá nhiên liệu ổn định, khách có xu hướng quay lại cân nhắc xe xăng, giúp giảm áp lực lên nguồn xe điện. Dịp lễ này, nếu giá xăng vẫn tiếp tục tăng, áp lực thiếu xe điện sẽ lớn.

Giá thuê xe điện đã tăng đáng kể. Mẫu Limo Green trước đây có giá cho thuê khoảng 900.000 đồng/ngày, nay lên 1,2 - 1,4 triệu đồng. Một số dòng xe điện khác không tăng giá thuê nhưng áp dụng phụ thu 500 - 900 đồng/km do chi phí thuê pin.

Theo các đơn vị cho thuê, dù xe điện đã chiếm 40%-50% nguồn cung nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nếu tỉ lệ này tăng lên 60%-70% thì sức cầu trên thị trường vẫn có thể hấp thụ hết. Trong tương lai, có khả năng xe xăng sẽ chỉ được thuê khi không còn lựa chọn khác.



