Thuốc giải độc 8.000 USD/lọ WHO hỗ trợ kịp thời, bác sĩ và người nhà ở Đà Nẵng cùng xúc động

Sáng 12-3, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho Đà Nẵng để điều trị cho các bệnh nhi bị ngộ độc botulinum tại TP Đà Nẵng.

Bệnh nhi ngộ độc ở Đà Nẵng hồi sinh sau khi dùng thuốc đặc hiệu

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, đây là loại thuốc đặc trị hiếm và đắt đỏ (mỗi lọ giá khoảng 8.000 USD), hiện chưa có sẵn trong nước. Trước tình huống khẩn cấp, Sở Y tế đã kết nối với WHO theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ trao tặng

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các đơn vị, chiều 11-3 ngành y tế thành phố đã tiếp nhận thuốc và ngay trong tối cùng ngày chuyển đến các bệnh viện để kịp thời sử dụng cho bệnh nhân.

Tại buổi làm việc, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, cho biết trước đó bệnh viện tiếp nhận thông tin về ba cháu bé bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua. Ngay khi nắm tình hình, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị các phương tiện cấp cứu và phương án điều trị.

Tuy nhiên, khi nhập viện, tình trạng của các bệnh nhi đều rất nặng. Một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, hai bệnh nhi còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thông tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

Theo bác sĩ Vinh, về phương tiện hồi sức cấp cứu, bệnh viện có thể đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên yếu tố quyết định trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu.

Sau khi báo cáo Sở Y tế TP và Bộ Y tế, bệnh viện được thông tin rằng WHO sẽ hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc. "Tối qua thuốc được đưa đến và sử dụng cho bệnh nhân, toàn bộ ê-kíp điều trị cũng như gia đình bệnh nhi đều rất vui mừng" - bác sĩ Vinh chia sẻ.

Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phác đồ điều trị, ngay khi thuốc được chuyển đến đã tiến hành truyền cho bệnh nhân. Đến sáng 12-3, tình trạng của hai bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện.

Các cháu đã tỉnh táo hơn, có thể nhận biết khi giao tiếp, tay chân bắt đầu cử động trở lại. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát tình trạng hô hấp trong những ngày tới.

Sức khỏe 2 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã cải thiện tích cực sau khi dùng thuốc giải độc đặc trị

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hữu Hội – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết thêm khi tiếp nhận, một bệnh nhi phải thở máy, bệnh nhi còn lại rối loạn tri giác và có dấu hiệu suy hô hấp.

Bệnh viện đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực trong khi chờ thuốc giải độc. Đến khoảng 20 giờ 45 phút tối 11-3, thuốc bắt đầu được truyền cho bệnh nhân và quá trình truyền kết thúc vào khoảng 2 giờ sáng 12-3.

"Đến sáng nay, tình trạng tri giác và cơ lực của các cháu đã cải thiện. Tuy nhiên, chức năng hô hấp vẫn cần theo dõi thêm trong vài ngày tới" - bác sĩ Hội cho hay.

Việt Nam cần dự trữ nguồn thuốc hiếm

Đại diện WHO tại Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Phúc cho biết ngay khi nhận được đề nghị chính thức từ Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp ba bệnh nhân nguy kịch, WHO đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp.

Việc vận chuyển thuốc có sự tham gia của nhiều đơn vị trong hệ thống WHO, từ văn phòng tại Việt Nam đến trụ sở chính tại Geneva và văn phòng khu vực tại Philippines.

Đặc biệt tại Việt Nam có sự hỗ trợ của Tiến sĩ Angela Pratt – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam – cùng các điều phối viên của nhóm an ninh y tế, nhóm tình trạng y tế khẩn cấp và nhóm hệ thống y tế.

Thuốc được vận chuyển từ Geneva (Thụy Sĩ) qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi về Hà Nội trước khi tiếp tục chuyển vào Đà Nẵng.

Đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp nhận thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent do Tổ chức Y tế Thế giới đưa từ Thụy Sĩ sang Hà Nội vào chiều 11-3

Sau khi về đến Việt Nam, WHO tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan y tế để hoàn tất thủ tục hải quan và vận chuyển thuốc đến bệnh viện.

"Chúng tôi rất vui khi biết tình trạng của các cháu đã có tiến triển tích cực. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng, các bệnh viện và nhiều cơ quan liên quan" - bà Phúc nói.

Đại diện WHO cũng lưu ý các trường hợp ngộ độc botulinum đã từng xảy ra tại Việt Nam trước đây, trong đó có vụ việc năm 2023 tại Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng). Vì vậy về lâu dài, Việt Nam cần xem xét xây dựng cơ số dự trữ thuốc giải độc trong nước để chủ động ứng phó khi xảy ra các ca bệnh tương tự.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đã nắm thông tin và gửi lời cảm ơn tới WHO vì sự hỗ trợ kịp thời đối với ngành y tế địa phương.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế cũng đang phối hợp với các địa phương rà soát các trường hợp liên quan, đồng thời khảo sát quy trình chế biến thực phẩm gây ngộ độc.

Các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân về nguy cơ ngộ độc botulinum, hướng dẫn cách chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt đối với các loại thực phẩm lên men.

Ngoài ra, Viện Pasteur Nha Trang cũng đang phối hợp với Đà Nẵng nghiên cứu nguy cơ ngộ độc liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm lên men tại địa phương, nhằm đưa ra các khuyến cáo phòng ngừa trong thời gian tới.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng gửi tặng một món quà lưu niệm để cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới vì đã hỗ trợ kịp thời cho ngành y tế địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 12-3, bác sĩ Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, cho biết trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua - đang điều trị tại bệnh viện cũng đã có nhiều cải thiện về sức khỏe.



