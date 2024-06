Ngày 3-6, tại Trung tâm Thương mại GO! An Lạc (TP HCM), Tập đoàn Central Retail Việt Nam và Công ty Công nghệ sạch Sparklo đã ký kết hợp tác "Sáng kiến tái chế" thông qua việc lắp đặt các máy thu gom rác thải tái chế Sparklomats tại hệ thống Trung tâm Thương mại GO! trên toàn quốc.

Central Retail tiên phong phát triển bền vững với cam kết hợp tác cùng Sparklo

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Điều hànhTập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho hay đến tháng 12-2023, đã lắp đặt 12 máy thu gom rác thải tái chế Sparklomats tại các trung tâm thương mại GO! ở TP HCM và các khu vực lân cận. Trong 4 tháng đầu năm 2024, đã có thu gom 65.000 vỏ chai và 14.000 lon nhôm.

Các máy Sparklomats tại GO! là nơi tiếp nhận vỏ lon, chai rỗng và thông qua các quy trình phân loại, làm sạch và nghiền nát để trở thành sản phẩm mới. Quá trình này tiết kiệm 55% lượng khí thải CO2, 50% năng lượng, 20% dầu và không sử dụng dầu - một nguồn tài nguyên hữu hạn.

Theo thỏa thuận hợp tác, từ tháng 5-2024, Sparklo và Central Retail sẽ nhân rộng dự án trên quy mô toàn quốc hướng đến mục tiêu lắp đặt 86 máy tại toàn hệ thống GO! trên toàn quốc đến cuối năm 2024.

Các bạn sinh viên hào hứng trải nghiệm máy thu góm rác thải tái chế

Ông Maxim Kaplevich, Tổng Giám đốc Sparklo, cho biết mục tiêu của công ty nhằm làm cho việc tái chế trở nên dễ dàng và tiếp cận được tất cả người dân. Việc lắp đặt Sparklomat tại các siêu thị- nơi mọi người mua sắm qua lại, mua sắm thường xuyên, sẽ khiến việc thực hành tái chế trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

"Người dùng sẽ được cộng điểm thưởng cho mỗi chai hoặc lon mà họ nạp vào máy, điểm thưởng này họ có thể dùng để mua sắm và nhận những ưu đãi từ các nhãn hàng" – ông Maxim Kaplevich nói.