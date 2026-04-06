Thương hiệu mì "hai con tôm" huyền thoại báo lãi thấp nhất 4 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thương hiệu mì "hai con tôm" huyền thoại báo lãi thấp nhất 4 năm

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong năm 2025, lãi sau thuế của thương hiệu mì gói "hai con tôm" chỉ đạt 20 tỉ đồng, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm, do chi phí gia tăng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 công bố mới đây, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN) ghi nhận doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ, lên hơn 802 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nguồn thu chủ yếu đến từ thị trường nội địa.

Tuy nhiên, do chi phí gia tăng, cho nên sau khi khấu trừ lãi sau thuế của doanh nghiệp này chỉ còn đạt 20 tỉ đồng, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Mới đây, HĐQT của Colusa - Miliket đã trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Colusa - Miliket tại khu vực miền Nam.

Theo nội dung tờ trình, dự án dự kiến được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 39.600m2, với tổng công suất thiết kế 49.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Địa điểm xây dựng đặt tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư ước tính trong khoảng 800-900 tỉ đồng. Con số chính thức sẽ được xác định sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Ảnh 1.

Thương hiệu mì "hai con tôm" báo lãiu thấp nhất trong vòng 4 năm

Bên cạnh đó, Colusa - Miliket cũng đề xuất việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại Công ty CP Thái Nga Đồng Nai từ bên liên quan là Công ty TNHH Dịch vụ- Thương mại Mesa (cổ đông lớn của Colusa - Miliket).

Mục tiêu của giao dịch nhằm đảm bảo quyền sử dụng khu đất phục vụ dự án, bao gồm phương án nhận chuyển nhượng doanh nghiệp đang sở hữu khu đất.

Giá trị dự kiến của giao dịch này vào khoảng 200 tỉ đồng, trong đó mức định giá chủ yếu dựa trên giá trị quyền sử dụng đất.

Colusa - Miliket là đơn vị sở hữu thương hiệu mì gói "hai con tôm" nổi tiếng. Sản phẩm này xuất hiện trên thị trường từ trước năm 1975, với bao bì giấy kraft đặc trưng, từng được người tiêu dùng ưa chuộng và có giai đoạn gần như chiếm lĩnh thị phần trong nước.

Mặc dù thị phần đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, thương hiệu mì gói này vẫn đang hiện diện trên các kệ siêu thị, nhà hàng, tạp hóa, quán ăn vỉa hè...

lương thực, thực phẩm Miliket mì hai con tôm mì giấy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo