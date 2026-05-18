Thương hiệu "Ngôi đền kỳ quái 5" trở lại rạp Việt

Ở các phần phim trước đó, nhóm bạn của Balloon (Aim Witthawat thủ vai) và First (James Bhuripat thủ vai) liên tục vướng nghiệt duyên với những con ma Pee Nak rùng rợn. Qua từng lần hóa giải dở khóc dở cười, cả nhóm đã dần cảm nhận được vẻ đẹp của những mối lương duyên và thấu hiểu hơn triết lý Phật Giáo len lỏi giữa cuộc sống đời thường.

Thương hiệu "Ngôi đền kỳ quái" trở lại rạp Việt với phần 5

Phim thuộc thể loại kinh dị hài hước

Từng thành công phòng vé Việt

Phần 5 của phim lấy bối cảnh một năm sau khi cuộc chiến với hồn ma Nak Tinn (Plan Rathavit thủ vai) kết thúc, cặp đôi "chị chị em em" Balloon và First tiếp tục bị một hồn ma Pee Nak khác truy đuổi. Lần này, chú tiểu Nott (Tar Atiwat thủ vai) kịp thời ra tay ứng cứu nhưng bất ngờ thay, Nott lại chính là khởi nguồn của mọi rắc rối do những hiểu lầm trong quá khứ với Pee Nak.

Đồng hành cùng hai nhân vật Balloon và First là mỹ nam Min Jun (Mean Phiravich thủ vai), cậu em khù khờ Yim (Garto Pannawit thủ vai), cặp chị em nhí nhố Peary (Nont Intanont thủ vai) và Bonus (Minton Dingdong thủ vai). Đáng chú ý, phim đánh dấu sự trở lại của nhân vật Aod (Pond Khunnapat thủ vai) vắng bóng ở phần 4.

Tại quê nhà, phần 5 của loạt phim thương hiệu này đã cán mốc doanh thu 70 triệu Baht (khoảng 57 tỉ đồng). Phim vẫn đang trên đà nỗ lực chinh phục con số 100 triệu Baht.

Tác phẩm do đạo diễn Mike Phontharis thực hiện, được khán giả khen phong độ ổn định. Đạo diễn Mike Phontharis cũng tiết lộ phần 5 là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của nhiều nhân vật. Những nhân vật có phần nhát gan, dễ bị Pee Nak hù dọa trong những phần phim trước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đoàn kết để đối mặt với sự tàn ác của Pee Nak.