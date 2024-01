Sáng 10-1, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn vào hôm 6-1.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, thừa ủy quyền Giám đốc Công an TP HCM đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng.

Thiếu tướng Mai Hoàng trao thư khen đến các tập thể, cá nhân

5 tập thể được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đồng thời, Ban Giám đốc cũng khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng vì trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Nguyễn Thanh Tâm bị bắt giữ tại Long An

Trước đó, sau 72 giờ gây án, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1987) đã bị Công an TP HCM bắt giữ vào sáng 9-1 tại một cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An.

Tâm là kẻ đã sát hại chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) tại quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn vào ngày 6-1, cướp xe SH và 2 triệu đồng. Sau khi gây án, Tâm di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TP HCM và lẩn trốn vào rừng Keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An.