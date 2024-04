(NLĐO)- Với việc đấu tranh, phá thành công chuyên án "đưa, nhận hối lộ" có số bị can đông nhất từ trước tới nay, Ban chuyên án của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã được thưởng nóng 70 triệu đồng