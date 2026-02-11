HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây làm tiền giả tại TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết, lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM triệt phá vụ làm tiền giả, bắt giữ đối tượng cùng nhiều tang vật

Ngày 11-2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức hội nghị công bố, trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng làm và tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM chủ trì.

- Ảnh 1.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM khen thưởng nóng cho tập thể có thành tích xuất sắc

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ, lúc 14 giờ 30 phút ngày 8-2, tại phường Tân Phước, Tổ công tác Phòng Nghiệp vụ (BĐBP TPHCM) chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra (PA09) và Công an phường Tân Phước bắt quả tang đối tượng P.N.B.P. (SN 2010, trú phường Phú Mỹ) đang làm và tàng trữ tiền giả.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 21,8 triệu đồng tiền giả (26 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng) và một điện thoại iPhone 11. Đối tượng khai đã tự sản xuất tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, tiêu thụ 11,2 triệu đồng cho 4 người theo tỉ lệ 4 tiền giả đổi 1 tiền thật.

- Ảnh 2.

Đối tượng cùng tang vật của chuyên án

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm một máy in màu, máy ép nhiệt, màng PE, giấy in, dao rọc giấy, mẫu in tiền 500.000 đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Phòng Nghiệp vụ cho biết đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, khẳng định vai trò nòng cốt của BĐBP TPHCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nắm tình hình, tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các loại tội phạm trong thời gian tới.

