Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động thượng tá Hồ Văn Đồng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến - đến giữ chức vụ Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trao quyết định điều động thượng tá Hồ Văn Đồng giữ chức Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ.

Thượng tá Hồ Văn Đồng, Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ. Ảnh: Trần Khôi

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh đồng chí thượng tá Hồ Văn Đồng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ, cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị thượng tá Hồ Văn Đồng tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong công tác; giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Đặc khu Cồn Cỏ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Hồ Văn Đồng khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; không ngừng học tập, nâng cao trình độ; kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí tiền nhiệm, nêu gương, đoàn kết, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.