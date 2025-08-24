CLIP: Hình ảnh quân và dân đặc khu Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 5

Tối 24-8, trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ - tỉnh Quảng Trị, cho biết từ trưa cùng ngày, do ảnh hưởng bão số 5, tại đặc khu Cồn Cỏ đã xuất hiện gió mạnh, sóng cao.

Quân và dân đặc khu Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 5

Sơ tán người dân ở đặc khu Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 5. Ảnh: Quốc Học





Trước đó, khi có thông tin về cơn bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đặc khu Cồn Cỏ tổ chức họp, thống nhất phương án sơ tán người dân vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ.

Bên cạnh đó, huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Bắt đầu từ 17 giờ ngày 24-8, có khoảng 300 chiến sĩ và người dân, trong đó có 30 công nhân đang thi công công trình trên đảo đã di chuyển xuống hầm tránh bão số 5.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Cồn Cỏ chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc y tế sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.

Số quân và dân trên đặc khu Cồn Cỏ di chuyển xuống hầm tránh trú bão cho đến khi bão số 5 qua đi, thời tiết bảo đảm an toàn mới rời hầm. Trong khi đó, các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang túc trực 24/24 giờ trên đảo.