Thưởng Tết là khoản đầu tư thông minh

Sau cột mốc ngày 20-12, thời hạn mà ngành chức năng thành phố yêu cầu các doanh nghiệp công khai phương án lương, thưởng thì câu chuyện này không còn là dự báo, mà đã trở thành "thước đo" thực tế về sự thấu cảm và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Với người lao động, thưởng Tết chưa bao giờ chỉ đơn thuần là những con số khô khan. Sau một năm miệt mài đổ mồ hôi trên sàn máy, vượt qua những đợt biến động của thị trường, khoản thưởng chính là sự xác tín cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó là xấp tiền dành dụm gửi về quê biếu cha mẹ già, là bộ quần áo mới cho con trẻ, hay đơn giản là một cái Tết tươm tất hơn sau 365 ngày chắt bóp.

Việc công bố phương án thưởng vào thời điểm này có ý nghĩa như một thời điểm "vàng". Bởi lẽ, đây là lúc anh chị em công nhân cần chốt kế hoạch chi tiêu, đặt vé tàu, vé xe về quê sum họp. Những doanh nghiệp đã công khai minh bạch trước và đúng hạn vừa qua không chỉ thực hiện tốt quy định, mà còn trao đi một món quà tinh thần vô giá: Sự an tâm. Khi người thợ không còn phải đoán già đoán non hay thấp thỏm mỗi khi tan ca, họ sẽ dồn tất cả tâm trí và nhiệt huyết cho những lô hàng cuối năm.

Trong quan hệ lao động, sự mập mờ về tiền nong luôn là ngòi nổ cho những bất ổn. Thực tế đã chứng minh, hầu hết các vụ tranh chấp, ngừng việc tập thể dịp cuối năm thường bắt nguồn từ việc thông tin lương thưởng chậm trễ hoặc không rõ ràng. Khi doanh nghiệp chủ động công khai sớm, họ đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng đối với người thợ - những người đã cùng họ chia ngọt sẻ bùi suốt cả năm qua.

Một tờ thông báo dán ngay cổng nhà máy hay một bản tin nội bộ rõ ràng chính là sợi dây gắn kết lòng tin bền chặt nhất. Khi người lao động cảm thấy mình được trân trọng, được "biết rõ, hiểu tường" quyền lợi, họ sẽ tự khắc nỗ lực hơn, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn. Thưởng Tết, vì thế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghệ thuật "đắc nhân tâm" của những người làm chủ.

Nhìn lại năm 2025, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, đơn hàng có lúc trồi sụt khiến nhiều doanh nghiệp phải "thắt lưng buộc bụng". Chúng ta thấu hiểu nỗi lo của những người đứng đầu doanh nghiệp khi phải xoay xở dòng tiền. Thế nhưng, thưởng Tết không nên bị coi là một gánh nặng chi phí hay một khoản "ban ơn".

Trong quản trị nhân sự, đây thực chất là khoản đầu tư thông minh nhất vào nguồn lực con người. Những doanh nghiệp dù gian nan vẫn nỗ lực chăm lo cho công nhân, từ gói thưởng ấm lòng đến những chuyến xe nghĩa tình, chính là những nơi đang xây dựng được uy tín lớn lao nhất. Sau Tết, bài toán thiếu hụt lao động sẽ không còn là nỗi lo đối với những nơi biết trân quý người thợ ngay từ lúc khó khăn. Sự tử tế lúc này chính là "chìa khóa" để giữ chân người lao động hiệu quả nhất.

Sau cột mốc ngày 20-12, sự vào cuộc sát sao của các cơ quan chức năng TP HCM và tổ chức Công đoàn càng trở nên quan trọng. Việc giám sát không phải để gây áp lực, mà để kịp thời nhận diện những "điểm nóng", những đơn vị thực sự khó khăn, kiệt quệ để có biện pháp hỗ trợ từ xa.

Vai trò của Công đoàn cơ sở lúc này là nhịp cầu nối quan trọng nhất. Cán bộ Công đoàn cần sâu sát hơn, lắng nghe tâm tư của anh chị em và chủ động đối thoại với chủ doanh nghiệp để tìm ra tiếng nói chung. Với những nơi còn chậm trễ, cần một sự đốc thúc quyết liệt để người lao động sớm có câu trả lời chính thức. Một cái Tết ấm cúng cho mỗi công nhân chính là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của toàn thành phố.

Khép lại một năm vất vả, điều người lao động cần nhất không chỉ là một khoản thưởng hậu hĩnh, mà là cảm giác được ghi nhận công bằng. Việc TP HCM rốt ráo đốc thúc và giám sát chuyện lương thưởng chính là để bảo vệ niềm tin ấy.