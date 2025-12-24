HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thưởng Tết là khoản đầu tư thông minh

TS Đào Phạm Thịnh

Những ngày này, không khí tại các nhà máy, xưởng may ở TP HCM dường như hối hả hơn. Xen lẫn tiếng máy reo là những câu hỏi: "Công ty mình công bố thưởng chưa?"

Sau cột mốc ngày 20-12, thời hạn mà ngành chức năng thành phố yêu cầu các doanh nghiệp công khai phương án lương, thưởng thì câu chuyện này không còn là dự báo, mà đã trở thành "thước đo" thực tế về sự thấu cảm và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Với người lao động, thưởng Tết chưa bao giờ chỉ đơn thuần là những con số khô khan. Sau một năm miệt mài đổ mồ hôi trên sàn máy, vượt qua những đợt biến động của thị trường, khoản thưởng chính là sự xác tín cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó là xấp tiền dành dụm gửi về quê biếu cha mẹ già, là bộ quần áo mới cho con trẻ, hay đơn giản là một cái Tết tươm tất hơn sau 365 ngày chắt bóp.

Việc công bố phương án thưởng vào thời điểm này có ý nghĩa như một thời điểm "vàng". Bởi lẽ, đây là lúc anh chị em công nhân cần chốt kế hoạch chi tiêu, đặt vé tàu, vé xe về quê sum họp. Những doanh nghiệp đã công khai minh bạch trước và đúng hạn vừa qua không chỉ thực hiện tốt quy định, mà còn trao đi một món quà tinh thần vô giá: Sự an tâm. Khi người thợ không còn phải đoán già đoán non hay thấp thỏm mỗi khi tan ca, họ sẽ dồn tất cả tâm trí và nhiệt huyết cho những lô hàng cuối năm.

Trong quan hệ lao động, sự mập mờ về tiền nong luôn là ngòi nổ cho những bất ổn. Thực tế đã chứng minh, hầu hết các vụ tranh chấp, ngừng việc tập thể dịp cuối năm thường bắt nguồn từ việc thông tin lương thưởng chậm trễ hoặc không rõ ràng. Khi doanh nghiệp chủ động công khai sớm, họ đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng đối với người thợ - những người đã cùng họ chia ngọt sẻ bùi suốt cả năm qua.

Một tờ thông báo dán ngay cổng nhà máy hay một bản tin nội bộ rõ ràng chính là sợi dây gắn kết lòng tin bền chặt nhất. Khi người lao động cảm thấy mình được trân trọng, được "biết rõ, hiểu tường" quyền lợi, họ sẽ tự khắc nỗ lực hơn, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn. Thưởng Tết, vì thế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghệ thuật "đắc nhân tâm" của những người làm chủ.

Nhìn lại năm 2025, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, đơn hàng có lúc trồi sụt khiến nhiều doanh nghiệp phải "thắt lưng buộc bụng". Chúng ta thấu hiểu nỗi lo của những người đứng đầu doanh nghiệp khi phải xoay xở dòng tiền. Thế nhưng, thưởng Tết không nên bị coi là một gánh nặng chi phí hay một khoản "ban ơn".

Trong quản trị nhân sự, đây thực chất là khoản đầu tư thông minh nhất vào nguồn lực con người. Những doanh nghiệp dù gian nan vẫn nỗ lực chăm lo cho công nhân, từ gói thưởng ấm lòng đến những chuyến xe nghĩa tình, chính là những nơi đang xây dựng được uy tín lớn lao nhất. Sau Tết, bài toán thiếu hụt lao động sẽ không còn là nỗi lo đối với những nơi biết trân quý người thợ ngay từ lúc khó khăn. Sự tử tế lúc này chính là "chìa khóa" để giữ chân người lao động hiệu quả nhất.

Sau cột mốc ngày 20-12, sự vào cuộc sát sao của các cơ quan chức năng TP HCM và tổ chức Công đoàn càng trở nên quan trọng. Việc giám sát không phải để gây áp lực, mà để kịp thời nhận diện những "điểm nóng", những đơn vị thực sự khó khăn, kiệt quệ để có biện pháp hỗ trợ từ xa.

Vai trò của Công đoàn cơ sở lúc này là nhịp cầu nối quan trọng nhất. Cán bộ Công đoàn cần sâu sát hơn, lắng nghe tâm tư của anh chị em và chủ động đối thoại với chủ doanh nghiệp để tìm ra tiếng nói chung. Với những nơi còn chậm trễ, cần một sự đốc thúc quyết liệt để người lao động sớm có câu trả lời chính thức. Một cái Tết ấm cúng cho mỗi công nhân chính là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của toàn thành phố.

Khép lại một năm vất vả, điều người lao động cần nhất không chỉ là một khoản thưởng hậu hĩnh, mà là cảm giác được ghi nhận công bằng. Việc TP HCM rốt ráo đốc thúc và giám sát chuyện lương thưởng chính là để bảo vệ niềm tin ấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo