Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025), ngày 17-11, tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà, các ý kiến nhân dân hai thôn, phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của liên thôn Hồ Sen và Ngòi Lẻn. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh xã Thác Bà là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 38,3%. Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Thác Bà đã có nhiều đóng góp về sức người và sức của, cùng quân, dân cả nước chiến đấu giành độc lập, tự do cho đất nước. Xã Thác Bà quản lý một phần vùng hồ, nơi có Nhà máy thủy điện Thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam.

Khu vực vùng hồ Thác Bà còn có các di tích, điểm đến văn hóa tín ngưỡng, có đền Thác Bà được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, đã trở thành những điểm đến nổi bật, được quy hoạch là khu du lịch tiềm năng. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp với nguồn lao động trẻ dồi dào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Thường trực Ban Bí thư mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Thác Bà, của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Thác Bà; cùng chung vui các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với nhân dân các dân tộc tại địa phương, trao quà các gia đình tiêu biểu và Ban công tác Mặt trận, tặng xe đạp cho các em học sinh.