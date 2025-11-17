Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai

Như Quỳnh

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân tại Lào Cai.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025), ngày 17-11, tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn.

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà, các ý kiến nhân dân hai thôn, phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của liên thôn Hồ Sen và Ngòi Lẻn. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh xã Thác Bà là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 38,3%. Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Thác Bà đã có nhiều đóng góp về sức người và sức của, cùng quân, dân cả nước chiến đấu giành độc lập, tự do cho đất nước. Xã Thác Bà quản lý một phần vùng hồ, nơi có Nhà máy thủy điện Thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam.

Khu vực vùng hồ Thác Bà còn có các di tích, điểm đến văn hóa tín ngưỡng, có đền Thác Bà được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, đã trở thành những điểm đến nổi bật, được quy hoạch là khu du lịch tiềm năng. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp với nguồn lao động trẻ dồi dào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Thường trực Ban Bí thư mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Thác Bà, của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Thác Bà; cùng chung vui các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với nhân dân các dân tộc tại địa phương, trao quà các gia đình tiêu biểu và Ban công tác Mặt trận, tặng xe đạp cho các em học sinh.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình, TP Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình, TP Hà Nội

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm 1, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội.

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhan đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước"

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bộ Chính trị Thường trực Ban bí thư Ủy ban MTTQ Ủy viên Bộ Chính trị Đại đoàn kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo