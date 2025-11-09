Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Phước Hải

Ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải (TP HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ ấp và sự đồng thuận của nhân dân, ấp Mỹ An đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu, kinh tế ổn định, đời sống người dân được nâng cao, cảnh quan nông thôn khởi sắc với các mô hình "Tuyến đường hoa" dài 2,5 km và "Tuyến đường cờ" dài 4,5 km. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Ban Công tác Mặt trận ấp đã vận động 155 hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn 11 tỉ đồng phát triển kinh tế; đồng thời kêu gọi 65 suất quà trị giá 32,5 triệu đồng trao cho các hộ khó khăn và học sinh hiếu học. Các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự được người dân tích cực hưởng ứng, tạo nên không khí đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao quà đến người dân xã Phước Hải

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của cán bộ và nhân dân ấp Mỹ An trong năm 2025. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cũng như Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản và đổi mới trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, tập trung thực hiện ba mục tiêu "An ninh - An sinh - An dân".

Dịp này, chính quyền địa phương cũng có những phần quà gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị các cấp ủy, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến người có công, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế, thực hiện tốt các phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Thành phố muôn sắc hoa".

Dịp này, chính quyền xã Phước Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động năm 2025; lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và xã Phước Hải đã trao quà, học bổng cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.