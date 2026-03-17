Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV của Đảng vào công tác chuyên môn hằng ngày

Sáng 17-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tâm huyết của các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: Văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.

Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội và một số kinh nghiệm được các cơ quan, đơn vị đúc kết, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu Đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức Đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV

Các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng, về những chủ trương, quyết sách của Đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phim phóng sự về quá trình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 14 cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú Đại hội XIV của Đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo