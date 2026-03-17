Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng vào công tác hằng ngày

Sáng 17-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tâm huyết của các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: Văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.

Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội và một số kinh nghiệm được các cơ quan, đơn vị đúc kết, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu Đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức Đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV

Các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng, về những chủ trương, quyết sách của Đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phim phóng sự về quá trình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 14 cơ quan, đơn vị.