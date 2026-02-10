HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Theo TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ, với tỉ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự.

Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2026), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng được triển khai trong một bối cảnh đặc biệt: tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, sự đoàn kết, vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Tổng Bí thư khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc. Đó là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất, không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà quan trọng hơn là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao. Chỉ trong thời gian ngắn, các Tiểu ban đã rất nỗ lực phối hợp triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỉ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt thành viên Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ - những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để Đại hội thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ngay sau Đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai tích cực, khẩn trương. Đến ngày 7-2-2026, hoàn thành việc tiếp thu ý kiến Đại hội và công bố chính thức văn kiện tại Hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc - rút ngắn hơn 1 tháng so với nhiệm kỳ trước; khẳng định các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm; phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban. Quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

Nhấn mạnh những nỗ lực của thành viên các Tiểu ban đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV của Đảng thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt thành viên Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị thành viên các Tiểu ban trên từng cương vị công tác của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp - tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới; Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển; từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh những công việc rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn, Tổng Bí thư mong muốn thành viên các Tiểu ban tiếp tục tham gia đóng góp vào các công việc quan trọng; khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục đồng hành, đóng góp của các thành viên.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thành viên các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo theo quy định.

Trước thềm năm mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tin liên quan

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc Tết, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM và gia đình chính sách, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại TPHCM

Sáng 9-2, tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết TPHCM

(NLĐO) - Sáng 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Bộ Chính trị Ban Bí thư Tổng Bí thư Hội nghị Trung ương đảng hội đảng văn kiện Đại hội XIV Tiểu ban Văn kiện Tổng Bí thư Tô Lâm
