Thường trực HĐND TP HCM làm việc với xã Long Sơn

Sáng 18-7, Đoàn công tác số 1 của Thường trực HĐND TP HCM do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Sơn về tình hình, tổ chức, hoạt động của xã.

Xã Long Sơn là 1 trong 5 phường, xã thuộc TP HCM không thực hiện việc sắp xếp do đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân. Cụ thể, xã Long Sơn có diện tích 56,50 km2 (đạt 188,34% so với tiêu chuẩn); dân số 17.767 người (đạt 111,04% so với tiêu chuẩn).

Đoàn công tác số 1, HĐND TP HCM làm việc với xã Long Sơn

Long Sơn là địa phương có bề dày về văn hoá, lịch sử, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Đây cũng là địa phương có dự án Hóa dầu Long Sơn, dự án trọng điểm quốc gia với tổng số vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đã báo cáo tình hình hoạt động của địa phương từ 1-7 đến nay.

Sau gần 3 tuần chính thức đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền xã từng bước ổn định, hệ thống hành chính vận hành tương đối trơn tru.

Ông Nguyễn Trọng Thụy báo cáo tại hội nghị

Tại buổi làm việc, chính quyền xã kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đề xuất các doanh nghiệp viễn thông mở rộng mạng lưới, đặc biệt lắp đặt thêm trạm phát sóng 5G trên địa bàn, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số tại địa phương.

Song song đó, địa phương cũng đề xuất giải pháp để trang bị máy tính kết nối internet tại các thôn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số trong đời sống và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và người dân cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Ông Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác quy hoạch, xã Long Sơn cũng kiến nghị UBND TP HCM ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do UBND xã chủ trì lập, một nội dung mới theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định 145/2025.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan cũng giải đáp các kiến nghị, đề xuất của xã Long Sơn và sẽ có sự phối hợp, hỗ trợ để giải quyết những vấn đề mà địa phương gặp phải trong thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, xã Long Sơn cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong cải cách hành chính, bảo đảm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, ông Võ Văn Minh đề nghị xã Long Sơn chủ động phối hợp với các sở, ngành để gỡ các vướng mắc, khó khăn. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm đến các đơn vị sự nghiệp, HĐND xã Long Sơn sâu sát với dân hơn và quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội.