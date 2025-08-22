HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-8-2025.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28-9-1968; quê quán: Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện có Bộ trưởng là Đại tướng Phan Văn Giang.

Các Thứ trưởng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Tin liên quan

Tư lệnh Quân khu 1 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tư lệnh Quân khu 1 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói về chiến thắng Quảng Trị

(NLĐO) - Chiến thắng Quảng Trị và chiến công bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cùng với thắng lợi của các hướng tiến công khác trên toàn miền Nam năm 1972,... đã tạo nên bước ngoặt quyết định cục diện chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga

(NLĐO)- Tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vắc-xin Sputnik V, mong Nga tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng
