Thời sự Chính trị

Thượng tướng Trương Thiên Tô thị sát bộ đội thao luyện diễu binh A80

Theo Báo Tiền Phong

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Ngày 7-8, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

- Ảnh 1.

Sáng nay 7-8, tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

- Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

- Ảnh 3.

Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ vui mừng khi các chiến sĩ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều; không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt; thể hiện rõ bản lĩnh, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lực lượng đang ngày đêm luyện tập.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà động viên các khối diễu binh của Quân đội.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

Các khối diễu binh, diễu hành hợp luyện khu vực tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Ảnh 14.

Các chiến sĩ hăng say luyện tập với cường độ cao suốt 4 tháng qua, hướng tới mục tiêu "đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất".

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

- Ảnh 20.

Các chiến sĩ đổ mồ hôi trên thao trường.

- Ảnh 21.

- Ảnh 22.

- Ảnh 23.

- Ảnh 24.

Các khối luyện tập.

- Ảnh 25.

- Ảnh 26.

- Ảnh 27.

Đông đảo người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác đã đến cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đội thao luyện diễu binh, diễu hành.

Xe pháo quân sự thực hành cơ động đêm về Quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ A80

Xe pháo quân sự thực hành cơ động đêm về Quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ A80

Đêm 5-8 đến rạng sáng 6-8, đã tổ chức huấn luyện thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Hiệp đồng Hàng không dân dụng - Quân sự bảo đảm an toàn bay nhiệm vụ A80

(NLĐO)- A80 là hoạt động bay quân sự trọng điểm, với sự tham gia của nhiều loại máy bay hiện đại như Su-30MK2, L39, IAK-130, Mi-17, xuất phát từ nhiều sân bay.

Đón 566 cán bộ, chiến sĩ từ TP HCM ra Hà Nội tập luyện cho nhiệm vụ A80

(NLĐO)- Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, 566 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động ra Hà Nội, chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 huấn luyện nhiệm vụ A80.

diễu binh A80 diễu binh diễu hành
