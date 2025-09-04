HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ Việt: Han Sara, Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh, Emma Lê, Thùy Anh… chúc mừng Rima Thanh Vy cùng ê-kíp đoàn phim ra mắt "Cô dâu ma".

Rima Thanh Vy, Jun Vũ... nhận lời chúc mừng từ các nghệ sĩ Việt

Sau 2 lần dời lịch, phim kinh dị hợp tác Việt Nam - Thái Lan "Cô dâu ma" đã ấn định lịch công chiếu ngày 5-9. Phim đã chiếu ra mắt tối 3-9 tại TP HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tham gia: "anh trai" Hải Nam, "em xinh" Han Sara, diễn viên Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh, Trần Bảo Sơn, Emma Lê, Thùy Anh, Juliet Bảo Ngọc, Huỳnh Thanh Trực, Tôn Kinh Lâm…

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Jun Vũ - thành viên của đoàn "Cô dâu ma"

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 2.

Rima Thanh Vy - nữ chính Yến của "Cô dâu ma"

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 3.

Từ trái sang: Rima Thanh Vy, Jun Vũ, nhà sản xuất Hằng Trịnh, Công Dương

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 4.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 5.

MC Thanh Bạch

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 6.

Han Sara

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 7.

Dàn diễn viên của phim gồm: Riam Thanh Vy, Công Dương, Jun Vũ… khoe vẻ đẹp trong những trang phục rạng rỡ. Đặc biệt, Rima Thanh Vy chọn hình tượng gợi cảm và thần thái sắc sảo. Trong khi đó, Jun Vũ giữ vẻ quyến rũ ngọt ngào với đầm hở vai đỏ rực.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh xúc động khi phim ra mắt công chúng sau một hành trình dài nhiều thách thức.

Chị thổ lộ: "Phim có thể được xem là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị đầu tiên mà Việt Nam hợp tác với Thái Lan thực hiện. Thời gian gần đây, chúng ta đã có một bộ phim Việt - Hàn rất thành công. Tôi hy vọng rằng khán giả cũng sẽ đón nhận bộ phim Việt - Thái vì màu sắc mới và khẩu vị mới mà bộ phim sẽ mang lại".

"Cô dâu ma" lấy nhân vật Yến làm trung tâm

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim đã được ra mắt tại Úc và New Zealand vào ngày 29-8 vừa qua và cũng xác nhận được chiếu tại nhiều thị trường vốn nổi tiếng khó tính và có tiêu chuẩn cao khác trong thời gian tới như Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á.

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 9.

Các khách mời khác

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 10.

Cùng chung vui với đoàn phim

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 11.

Thúy Diễm

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 12.

Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh tụ hội chúc mừng Rima Thanh Vy- Ảnh 13.

"Cô dâu ma" lấy nhân vật Yến làm trung tâm, dẫn dắt người xem bước vào cánh cổng hào môn của một gia tộc giàu có nức tiếng Chiang Mai - Thái Lan. Khác hẳn với vẻ niềm nở và sự chào đón nồng hậu ban đầu, Yến nhanh chóng phát hiện những hiện tượng lạ trong căn biệt phủ của nhà chồng sắp cưới.

Đặc biệt, mỗi khi chạm vào, khoác lên chiếc áo cưới truyền thống truyền qua nhiều đời mà mẹ chồng trao tặng, Yến đều cảm thấy sự kết nối kì lạ với một thế lực vô hình.

Phim do đạo diễn Lee Thongkham thực hiện, chính thức ra rạp từ 5-9.

