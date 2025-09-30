Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hiện nay, thủy điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m3/giây. So với thủy điện Tuyên Quang đang xả tới 5.000 m3/giây thì mức này có ảnh hưởng nhưng không đáng kể.

Cán bộ Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh đưa người dân phường Hà Giang 2 ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo Thứ trưởng Hiệp, việc thủy điện Trung Quốc xả từ từ trong 72 tiếng, thay vì xả cấp tập một lần, là cách làm rất hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung. Với lượng xả này, dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô - sông Gâm là không đáng kể.

Theo thông tin từ Bộ NN-MT, lúc 19 giờ 30-9, hồ Tuyên Quang, mực nước 120,16 m; lưu lượng về 5.075 m3/s; lưu lượng xả 5.707 m3/s; hiện mở 8 cửa xả.

Hồ Thác Bà, mực nước 57,82 m; lưu lượng về 2.910 m3/s; lưu lượng xả 2.621 m3/s; hiện mở 3 cửa xả.

Hồ Sơn La, mực nước 215,14 m; lưu lượng về 3.054 m3/s; lưu lượng xả 1.665 m3/s.

Hồ Hòa Bình, mực nước 115,29 m; lưu lượng về 4.189 m3/s; lưu lượng xả 4.189 m3/s; hiện mở 1 cửa xả (đóng 1 cửa lúc 17 giờ ngày 30-9).

Đến 18 giờ ngày 30-9, nhiều sông lớn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã vượt báo động 3. Trên sông Gâm tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) mực nước cao hơn báo động 3 là 3,46 m; sông Thao tại Yên Bái cao hơn 2,35 m; sông Bôi tại Hưng Thi (Phú Thọ) vượt 2,85 m; sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) cao hơn 0,7 m; sông Mã tại Lý Nhân (Thanh Hóa) vượt 0,13 m; sông Cả tại Con Cuông (Nghệ An) cao hơn 1,19 m; sông Lam tại Yên Thượng vượt 0,4 m.

Dự báo 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã xuống chậm nhưng vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,5–1,5 m. Lũ trên sông Hoàng Long, sông Cả còn vượt báo động 3 khoảng 0,2–0,4 m. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất còn tiếp diễn tại nhiều địa phương.



