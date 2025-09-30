Bão số 10 và mưa lũ khiến 21 người chết, 99 người bị thương

Bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 11 giờ ngày 30-9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 21 người chết; 23 người mất tích, 99 người bị thương và mất liên lạc 8 người.



Mực nước sông Bằng dâng cao tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 81 nhà sập, đổ; 128.681 nhà hư hỏng, tốc mái; 8.378 nhà ngập....

Tại Cao Bằng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lũ trên sông Gâm tại Bảo Lạc ở mức 198,82 m, cao hơn báo động III là 0,82 m; lũ trên sông Bằng Giang ở mức 183,16 m, cao hơn báo động III là 0,66 m. Mưa lũ đã khiến 2 người chết (1 cháu sơ sinh ở xã Minh Tâm do sạt lở, 1 người ở Trà Lĩnh bị nước cuốn), 2 người bị thương (công nhân tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) đã được sơ cứu. Hiện, còn 3 người mất tích tại công trường cao tốc, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm.

Thiệt hại về nhà ở tại Cao Bằng khi nước sông Bằng dâng cao, gây ngập nhiều khu vực ven sông tại các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và một số xã thuộc Hòa An, Thông Nông, Cần Yên, Nguyên Bình, Xuân Trường. Nhiều điểm trên địa bàn các xã xảy ra sạt lở đất.

Theo Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn do hoàn lưu bão trên diện rộng các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang lên, tại một số trạm lên từ báo động 2, đến trên báo động 3 như tại sông Thao (Lào Cai), sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An).

Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa mặt xả lũ

Khuyến cáo quan trọng với người dân ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Hiện nay, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ vẫn còn duy trì ở mức cao, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt, có thể gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp, thủy sản của người dân vùng hạ lưu.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, đi qua khu vực ngập lụt, sạt lở hoặc vượt ngầm tràn khi nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân, cộng đồng chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sản xuất nông nghiệp vùng hạ du hồ chứa, vùng ven sông, cửa sông, trũng thấp, khu vực, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ chảy xiết, chấp hành theo yêu cầu chính quyền địa phương.

"Số điện thoại khẩn cấp quốc gia Tổng đài 112, nơi tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai, thảm họa và yêu cầu trợ giúp từ tổ chức, cá nhân" - Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai thông tin.