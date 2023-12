Thuỷ điện sông Bồ thu lợi bất hợp pháp

Ngày 19-12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 210 triệu đồng đối với Công ty CP thủy điện Sông Bồ (trụ sở tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), do có nhiều vi phạm trong quá trình thi công, hoạt động.

Đây là chủ đầu tư thuỷ điện Sông Bồ ở thượng nguồn sông Bồ, xã Hồng Hạ. Việc xử phạt dựa trên đề xuất của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thuỷ điện Sông Bồ khi triển khai xây dựng trên thượng nguồn sông Bồ. Ảnh: AK

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 180 triệu đồng với hành vi đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trong vòng 90 ngày, công ty này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện. Trước đó, vào ngày 30-11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản hướng dẫn xác định số lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, Công ty CP thủy điện Sông Bồ còn bị phạt 30 triệu đồng do không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định. Đối với vi phạm khi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình do hết thời hiệu xử phạt nên không phạt tiền.

Hạ nguồn sông Bồ đoạn cách chân đập thủy điện Sông Bồ vài km.

Trước đó, vào tháng 6 đến tháng 8-2023, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó thiên tai tại 13 nhà máy thủy điện đang vận hành.

Đối với thuỷ điện Sông Bồ, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hiện tượng thấm phía vai trái đập dâng, yêu cầu chủ đập phối hợp với tư vấn thiết kế theo dõi, quan trắc và đánh giá, có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn đập. Yêu cầu thu dọn vật liệu thanh thải trong quá trình thi công khắc phục các hạng mục do thiên tai năm 2022 còn nhiều trên công trường. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình, cập nhật vào sổ theo dõi, phục vụ quản lý. Chỉ đạo các đơn vị thi công tại khu vực đập, kè tuyến năng lượng thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện. Tổ chức kiểm định an toàn đập, hồ chứa trong năm 2023, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

Thuỷ điện Sông Bồ được xây dựng vào năm 2019 với công suất lắp máy 23,6 MW. Trong năm 2022 thủy điện này có doanh thu trên 103 tỉ đồng từ phát điện, còn 6 tháng đầu năm 2023 là 65 tỉ đồng, dự kiến cả năm 2023 thu trên 101 tỉ đồng.