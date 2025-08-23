HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Lý Hải: “Hạnh phúc vì được ghi nhận”

Kim Ngân

(NLĐO) - Đạo diễn Lý Hải được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa vì những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

Sáng 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025). Tham dự buổi lễ trang trọng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 600 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa là thời khắc để nhìn lại những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong suốt chặng đường đã qua, qua đó khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Đạo diễn Lý Hải: “Hạnh phúc vì được ghi nhận”- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm vinh danh gương điển hình tiên tiến

Đại diện cho lĩnh vực điện ảnh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen, đạo diễn Lý Hải chia sẻ anh rất vinh dự và tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam và nhận bằng khen vinh danh những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

TIN LIÊN QUAN

"Đây thực sự là một điều rất bất ngờ với cá nhân tôi. Tôi rất hạnh phúc vì sau hơn 35 năm làm nghề đã được nhận tấm bằng khen vinh dự.

Đó là sự ghi nhận và cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, góp phần cho điện ảnh Việt phát triển" - Lý Hải chia sẻ.

Đạo diễn Lý Hải: “Hạnh phúc vì được ghi nhận”- Ảnh 3.

Đạo diễn Lý Hải bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi được nhận bằng khen

Theo anh, sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là thành quả chung của tập thể những người làm nghệ thuật đã và đang nỗ lực để xây dựng nền điện ảnh, góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

Lý Hải cho biết thêm, lễ kỷ niệm là cơ hội quý giá để bản thân được nhìn lại vai trò quan trọng của văn hóa trong kháng chiến và công cuộc đổi mới, đồng thời có ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình - khi thế hệ đi trước đã "gieo mầm" cho nền văn hóa đậm đà bản sắc thì các thế hệ như anh và kế tiếp - những người trẻ sẽ tiếp nối, vun đắp để phát triển.


Tin liên quan

Phim Lý Hải và Victor Vũ gặt hái doanh thu cao

Phim Lý Hải và Victor Vũ gặt hái doanh thu cao

(NLĐO) – "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải đang dẫn đầu doanh thu rạp Việt theo ngày, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ cũng không "lép vế".

Lý Hải mang "Lật mặt 7: Một điều ước" chiếu châu Á

(NLĐO) - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục mang phim "Lật mặt 7: Một điều ước" đến các thị trường lớn tại châu Á, mở đầu là Đài Loan (Trung Quốc).

"Lật mặt 7" của Lý Hải "chinh chiến" thị trường quốc tế

(NLĐO) - Phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải sẽ được chiếu tại thị trường Bắc Mỹ và 11 quốc gia khác gồm: Canada, Úc, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Thuỵ Điển, Cộng hoà Czech, Slovakia, Ba Lan.

Lý Hải lễ kỷ niệm ngành văn hoá điện ảnh gương điển hình tiên tiến văn nghệ sĩ
