Thúy Ngân "đọ sắc" cùng Thảo Tâm trong ảnh cưới

Trong những tập phim gần đây, nhân vật Thiên Ân do Thúy Ngân thủ vai và Minh Huy do Võ Cảnh thủ vai đã tìm ra sự thật và đang hợp tác trả thù luật sư Tuấn Kiệt do Jun Phạm đóng.



Xác nhận được tình cảm dành cho nhau nhưng chuyện tình của cặp đôi chính Thiên Ân và Minh Huy không suôn sẻ khi Bảo Ngọc (Thảo Tâm đóng) nhiều lần gây trở ngại.

Thảo Tâm hóa cô dâu xinh đẹp

Cô quyến rũ với đầm cưới trắng

Chú rể Võ Cảnh

Cặp cô dâu - chú rể Thảo Tâm - Võ Cảnh

Cả hai trông đẹp đôi

Nhân vật cô thủ diễn yêu nhân vật do Võ Cảnh thủ diễn

Tuy nhiên, Bảo Ngọc lấy lý do liên hôn để làm cưới thỏa mãn niềm vui cưới Minh Huy

Trong những tập phim gần đây, Bảo Ngọc tự chuẩn bị cho hôn lễ của cô và Minh Huy, từ thiệp mời, địa điểm đến việc thử đầm cưới. Lấy cớ liên hôn để hợp tác kinh doanh cùng có lợi cho hai bên gia đình nhưng Bảo Ngọc thật chất lại yêu sâu đậm Minh Huy.

"Đôi khi cay nghiệt nhưng Bảo Ngọc là người khao khát được yêu thương. Quan điểm yêu của cô là yêu không hối hận, làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu, nghĩ mình xứng đáng có" - Thảo Tâm chia sẻ.

Trong bộ ảnh được công bố, Thảo Tâm diện đầm cưới trắng, Minh Huy diện vest lịch lãm, cả hai đẹp đôi.

Bên cạnh đó, bộ ảnh cưới của Minh Huy và Thúy Ngân cũng gây ấn tượng không kém khi diện áo dài truyền thống. Cả hai thể hiện tình cảm cho nhau qua cử chỉ hôn trán, nắm tay, vuốt tóc. Đến cuối cùng, Minh Huy sẽ cưới ai?

Phim hiện chiếu trên ứng dụng giải trí VieON vào lúc 20 giờ, thứ năm và thứ sáu hằng tuần.

Thúy Ngân diện áo dài cưới truyền thống đỏ rực

Cô và chú rể trên màn ảnh