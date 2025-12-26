Một nghiên cứu đa quốc gia mới, dẫn đầu bởi Đại học Uppsala (Thụy Điển) đã phân tích một chiếc răng hóa thạch được tìm thấy từ trầm tích sông cổ đại ở bang Bắc Dakota - Mỹ và tái hiện lại "chân dung" sơ bộ của một con thủy quái thời khủng long.

Dựa trên hình thái răng, các tác giả cho biết hóa thạch này thuộc về một loài chưa xác định của dòng họ thương long (Mosasaur), một nhóm bò sát khổng lồ sống dưới nước.

Thủy quái thương long săn cá sấu cổ đại - Ảnh đồ họa: Christopher DiPiazza

Răng của con thương long này được phát hiện cùng với răng của khủng long bạo chúa T-rex cũng như xương hàm của cá sấu cổ đại đều khoảng 66 triệu năm tuổi, ngay trước thời điểm tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích các đồng vị của oxy, stronti và carbon trong răng con thủy quái cổ đại này, thứ có thể chỉ ra nhiều chi tiết về loài, thức ăn và môi trường sống của nó.

Kết quả cho thấy con vật này đã sống trong môi trường nước ngọt, khá nông. Ngoài việc săn những con mồi sống, chúng ăn cả xác khủng long chết đuối.

Những phát hiện này cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về một sự thay đổi môi trường lớn trong quá khứ của Trái Đất.

Theo thời gian, lượng nước ngọt ngày càng tăng chảy vào khu vực biển nội địa phía Tây, một vùng biển rộng lớn từng trải dài từ Bắc xuống Nam qua những vùng mà ngày nay là thảo nguyên và chia Bắc Mỹ thành hai phần.

Khi lượng nước ngọt đổ vào tăng lên, vùng biển này dần dần chuyển từ nước mặn sang nước lợ và cuối cùng chủ yếu là nước ngọt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình này đã tạo ra một "vùng phân tầng độ mặn", trong đó một lớp nước ngọt nằm phía trên lớp nước mặn đậm đặc hơn.

Loài thương long Bắc Dakota có thể cũng từng sống ở biển như đa số những loài thương long khác, nhưng dần thích nghi với môi trường nước ngọt do sự thay đổi của vùng biển nội địa.

Nhờ đó, trong vòng 1 triệu năm trước khi thảm họa Chicxulub chấm dứt thời đại khủng long, chúng có thể đã mở rộng phạm vi săn mồi và sinh sống sang những dòng sông, đe dọa các loài khủng long và cá sấu bằng thân hình dài tới 11 m và đồ sộ như chiếc xe bus.