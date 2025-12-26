HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Thủy quái dài 11 mét "trỗi dậy" từ lòng sông cổ

(NLĐO) - Phần còn lại của một loài thủy quái tồn tại ngay trước thời điểm tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái Đất đã được khai quật ở bang Dakota - Mỹ.

Một nghiên cứu đa quốc gia mới, dẫn đầu bởi Đại học Uppsala (Thụy Điển) đã phân tích một chiếc răng hóa thạch được tìm thấy từ trầm tích sông cổ đại ở bang Bắc Dakota - Mỹ và tái hiện lại "chân dung" sơ bộ của một con thủy quái thời khủng long.

Dựa trên hình thái răng, các tác giả cho biết hóa thạch này thuộc về một loài chưa xác định của dòng họ thương long (Mosasaur), một nhóm bò sát khổng lồ sống dưới nước.

Mỹ: Thủy quái dài 11 mét "trỗi dậy" từ lòng sông cổ - Ảnh 1.

Thủy quái thương long săn cá sấu cổ đại - Ảnh đồ họa: Christopher DiPiazza

Răng của con thương long này được phát hiện cùng với răng của khủng long bạo chúa T-rex cũng như xương hàm của cá sấu cổ đại đều khoảng 66 triệu năm tuổi, ngay trước thời điểm tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích các đồng vị của oxy, stronti và carbon trong răng con thủy quái cổ đại này, thứ có thể chỉ ra nhiều chi tiết về loài, thức ăn và môi trường sống của nó.

Kết quả cho thấy con vật này đã sống trong môi trường nước ngọt, khá nông. Ngoài việc săn những con mồi sống, chúng ăn cả xác khủng long chết đuối.

Những phát hiện này cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về một sự thay đổi môi trường lớn trong quá khứ của Trái Đất.

Theo thời gian, lượng nước ngọt ngày càng tăng chảy vào khu vực biển nội địa phía Tây, một vùng biển rộng lớn từng trải dài từ Bắc xuống Nam qua những vùng mà ngày nay là thảo nguyên và chia Bắc Mỹ thành hai phần.

Khi lượng nước ngọt đổ vào tăng lên, vùng biển này dần dần chuyển từ nước mặn sang nước lợ và cuối cùng chủ yếu là nước ngọt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình này đã tạo ra một "vùng phân tầng độ mặn", trong đó một lớp nước ngọt nằm phía trên lớp nước mặn đậm đặc hơn.

Loài thương long Bắc Dakota có thể cũng từng sống ở biển như đa số những loài thương long khác, nhưng dần thích nghi với môi trường nước ngọt do sự thay đổi của vùng biển nội địa.

Nhờ đó, trong vòng 1 triệu năm trước khi thảm họa Chicxulub chấm dứt thời đại khủng long, chúng có thể đã mở rộng phạm vi săn mồi và sinh sống sang những dòng sông, đe dọa các loài khủng long và cá sấu bằng thân hình dài tới 11 m và đồ sộ như chiếc xe bus.

Tin liên quan

Siêu Trái Đất 10 tỉ tuổi làm đảo lộn hiểu biết về vũ trụ

Siêu Trái Đất 10 tỉ tuổi làm đảo lộn hiểu biết về vũ trụ

(NLĐO) - Ở nơi cách chúng ta 280 năm ánh sáng, siêu Trái Đất TOI-561 b đang thách thức các quy luật vật lý thông thường.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

(NLĐO) - 3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.

Phát hiện 20 bộ hài cốt bí ẩn trong Tháp London

(NLĐO) - Những bộ hài cốt nói trên được chôn cất bên trong Tháp London từ 5-9 thế kỷ trước.

hóa thạch thủy quái thương long thời đại khủng long Bắc Dakota
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo