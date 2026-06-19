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Thể thao

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) – Màn thi đấu bùng nổ của dàn sao dự bị giúp Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, đoạt ngôi đầu bảng B sau lượt trận thứ nhì.


Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng với Qatar ở ngày ra quân, Thụy Sĩ bước vào cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina không ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội bóng Đông Âu cho thấy họ chẳng dễ bị bắt nạt, thế nên, cuộc chiến của thầy trò Murat Yakin hứa hẹn không ít gian nan.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 1.

Remo Freuler (8, Thụy Sĩ) đi bóng trước sự đeo bám của các cầu thủ Bosnia

Ngay từ những phút đầu, Thụy Sĩ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỉ lệ cầm bóng áp đảo. Dan Ndoye là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công Thụy Sĩ khi liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Nikola Vasilj. 

Anh có pha cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc phút thứ 10 rồi đúng 10 phút sau, Ndoye tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng không thể thắng được phản xạ xuất sắc của Vasilj.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 2.

Edin Dzeko là mũi tấn công chủ lực của Bosnia & Herzegovina

Ngoài Ndoye, Granit Xhaka và Remo Freuler cũng nhiều lần thử vận may bằng các pha sút xa, song khung thành Bosnia & Herzegovina vẫn không hề suy suyển. 

Bên kia chiến tuyến, đội bóng Đông Âu chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Những nỗ lực của Amar Dedic hay đội trưởng Edin Dzeko chưa đủ để tạo khác biệt và hiệp một khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 3.

Johan Manzambi ghi bàn mở tỉ số cho Thụy Sĩ

Sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ tiếp tục gia tăng sức ép. Trong khi Bosnia & Herzegovina vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ, những thay đổi nhân sự của HLV Murat Yakin đã mang lại hiệu quả gần như tối đa. 

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 74 khi cầu thủ vào thay người Johan Manzambi nhanh chân đá bồi thành công sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, mở tỉ số cho Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 4.

Manzambi (9) là cầu thủ Thụy Sĩ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup sau 76 năm

Bàn thắng mang lại cho cầu thủ 20 tuổi của Freiburg kỷ lục đáng nhớ: Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Thụy Sĩ tại một vòng chung kết World Cup sau 76 năm… Johan Manzambi vừa được nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League 2025-2026" sau khi cùng Freiburg vào đến trận chung kết cúp châu Âu.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 5.

Pha phạm lỗi khiến Tarik Muharemovic phải nhận thẻ đỏ

Khó khăn chồng chất với Bosnia & Herzegovina khi Tarik Muharemovic nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 80 sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với Breel Embolo. 

Được chơi hơn người, Thụy Sĩ nhanh chóng sử dụng ưu thế này. Phút 84, Breel Embolo thực hiện đường chuyền thuận lợi để Ruben Vargas dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 6.

Ruben Vargas (17) nhân đôi cách biệt cho đoàn quân áo đỏ



Những phút cuối trận diễn ra đầy sôi động. Phút 90, Vargas tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Manzambi hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-0. Bosnia & Herzegovina vùng lên và có bàn thắng danh dự ở phút bù giờ 90+3 nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Ermin Mahmic.

Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia & Herzegovina, rộng cửa vào vòng knock-out World Cup - Ảnh 7.

Manzambi ghi bàn thắng thứ ba cho Thụy Sĩ - Ảnh: AP

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng vùng Balkan làm được. Phút 90+7, Thụy Sĩ được hưởng phạt đền và đội trưởng Granit Xhaka không mắc sai lầm nào khi đánh bại Vasilj từ chấm 11 m, ấn định chiến thắng 4-1.

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Với kết quả này, Thụy Sĩ có thêm 3 điểm quan trọng, đoạt luôn ngôi đầu bảng B sau hai lượt trận để tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026, trong khi Bosnia & Herzegovina rơi vào thế khó.

 

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Thụy Sĩ World Cup 2026 Bosnia & Herzegovina Johan Manzambi
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