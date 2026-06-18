Dan Ndoye (Thụy Sĩ) và Kerim Alajbekovic (Bosnia)

Cả bốn đội ở bảng B đều có cùng 1 điểm sau vòng đấu mở màn với kết quả hòa, điều này có nghĩa là trận đấu thứ hai này không hề dễ dàng. Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina đều cần thắng ở trận này để tạo khoảng cách an toàn ở đầu bảng, trong khi một trận hòa thứ hai liên tiếp cho bất kỳ đội nào sẽ khiến tấm vé vào vòng knock-out trở nên vô cùng éo le trước vòng đấu cuối cùng.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Bosnia & Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Thụy Sĩ 1 0 1 0 1 1 0 1

Thụy Sĩ mạnh hơn trên lý thuyết và thành tích vòng loại vượt trội của họ mang lại lợi thế rõ ràng so với Bosnia & Herzegovina, đội vẫn đang tìm chỗ đứng trên đấu trường World Cup. Đa số chuyên gia dự báo chiến thắng của Thụy Sĩ đều dựa trên sự ổn định của họ trong suốt vòng loại và kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn ở cấp độ này.

Thụy Sĩ đã giành vé chính thức dự World Cup từ khu vực châu Âu khi bất bại trong 6 trận vòng loại, trong khi Bosnia & Herzegovina vượt qua vòng play-off sau một chiến dịch bao gồm cả trận hòa với Ý.

Thụy Sĩ mở màn giải đấu với trận hòa 1-1 trước Qatar tại Santa Clara, vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Breel Embolo trước khi để thủng lưới một bàn phản lưới nhà ở những phút cuối. Bosnia & Herzegovina thể hiện sự kiên cường trong trận mở màn, vượt lên dẫn trước trước khi đội chủ nhà Canada gỡ hòa ở những phút cuối. Cả hai đội đều không hài lòng với một điểm sau một trận đấu.

Trận đấu tại sân vận động SoFi ở Inglewood hứa hẹn sẽ là một bài kiểm tra về sự bình tĩnh và tổ chức của Thụy Sĩ trước một đội Bosnia có thể nguy hiểm trong những pha phản công. Sự kết hợp giữa các cầu thủ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và cấu trúc kỷ luật giúp Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn một chút, nhưng Bosnia & Herzegovina cũng có chất lượng tấn công đủ để gây khó khăn nếu Thụy Sĩ không thi đấu với phong độ tốt nhất.

Phong độ Thụy Sĩ

Qatar - Thụy Sĩ 1-1 (World Cup 2026)

Thụy Sĩ - Australia 1-1 (Giao hữu)

Thụy Sĩ - Jordan 4-1 (Giao hữu)

Thụy Sĩ - Na Uy 0-0 (Giao hữu)

Thụy Sĩ - Đức 3-4 (Giao hữu)

Phong độ của Thụy Sĩ trước trận đấu này khá thất thường xét về mặt chính thức, mặc dù thành tích vòng loại của họ cho thấy một bức tranh thuyết phục hơn. Việc đánh mất điểm trước Qatar trong trận mở màn là một bước thụt lùi, nhưng chất lượng đối thủ trong chuỗi trận đó, bao gồm cả Đức và Na Uy, cho thấy họ đã được thử thách trước những đối thủ mạnh trong giai đoạn chuẩn bị.

Phong độ Bosnia & Herzegovina

Canada - Bosnia 1-1 (World Cup 2026)

Bosnia - Panama 1-1 (Giao hữu)

Bosnia - Bắc Macedonia 0-0 (Giao hữu)

Bosnia - Ý 1-1 (Vòng loại World Cup)

Xứ Wales - Bosnia 1-1 (Vòng loại World Cup)

Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina cho thấy một mô hình hòa ở tất cả các giải đấu, với bốn trong năm trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa. Sự ổn định trong việc chia điểm này có thể cho thấy một đội bóng chắc chắn nhưng không sắc bén với bàn thắng rất hạn chế trong các trận đấu gần đây của họ.

Lịch sử đối đầu

Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử, trong một trận giao hữu vào ngày 29-3-2016, mà Bosnia & Herzegovina đã thắng 2-0. Chỉ với một lần gặp nhau duy nhất được ghi nhận, kết quả đó mang trọng lượng dự đoán hạn chế cho một cuộc đối đầu quan trọng tại World Cup sau một thập kỷ.

Đây sẽ là lần gặp nhau đầu tiên của họ tại World Cup, tạo thêm một khía cạnh hoàn toàn mới cho thành tích đối đầu vốn rất ít ỏi của hai đội.

Tương quan lực lượng

Đội hình của Thụy Sĩ bao gồm một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người đã đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Granit Xhaka, 146 lần khoác áo đội tuyển và 17 bàn thắng quốc tế, vẫn là trụ cột ở tuyến giữa, trong khi Ricardo Rodriguez ở vị trí hậu vệ trái là một sự hiện diện dày dạn kinh nghiệm khác, mang lại sự điềm tĩnh cho hàng phòng ngự. Breel Embolo dẫn dắt hàng công và đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải đấu này bằng một quả phạt đền vào lưới Qatar.

Ardon Jashari của AC Milan bổ sung sự sáng tạo và năng lượng ở khu vực giữa sân, và Dan Ndoye của Nottingham Forest mang lại tốc độ ở các khu vực tấn công cánh. Không có vấn đề chấn thương hay án treo giò nào được nêu ra trước trận đấu này, và HLV Murat Yakin dự kiến sẽ công bố đội hình ổn định sau trận hòa mở màn.

Đối với Bosnia, Edin Dzeko vẫn là tâm điểm trên hàng công ở tuổi 40. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của quốc gia này với 73 bàn thắng quốc tế sau 148 lần ra sân và tiếp tục là một thách thức về thể lực và kỹ thuật đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Ermedin Demirovic của VfB Stuttgart mang đến tốc độ và năng lượng bổ sung, trong khi Sead Kolashinac của Atalanta mang lại kinh nghiệm ở vị trí hậu vệ trái. Nikola Vasilj của FC St. Pauli dự kiến sẽ tiếp tục bắt chính sau màn trình diễn ổn định trước Canada.

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ (4-3-3): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ric ardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka (đội trưởng), Ardon Jashari; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Bosnia & Herzegovina (4-2-3-1): Nikola Vasilj; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunić, Tarik Muharemovic, Sead Kolashinac; Amir Hadziahmetovic, Benjamin Tahirovic; Esmir Bajraktarevic, Ermedin Demirovic, Armin Gigovic; Edin Dzeko (đội trưởng).

Chìa khóa chiến thuật

Trận chiến trung tâm có khả năng định hình trận đấu này là giữa Manuel Akanji và Edin Dzeko. Akanji, trung vệ của Inter Milan với 81 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mang đến tốc độ, khả năng chọn vị trí và khả năng không chiến cho hàng phòng ngự Thụy Sĩ, và anh sẽ cần tất cả những phẩm chất đó để đối đầu với một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Dzeko. Dzeko đã ghi tám bàn thắng trong các trận đấu chính thức gần đây và vẫn là mối đe dọa chính của Bosnia & Herzegovina trong và xung quanh vòng cấm. Nếu Akanji có thể kiềm chế anh ta hiệu quả và ngăn Bosnia triển khai tấn công thông qua đội trưởng của họ, thì chất lượng kỹ thuật vượt trội của tuyến giữa Thụy Sĩ, được dẫn dắt bởi Xhaka và Freuler, sẽ cho phép họ kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 2-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton ủng hộ Thụy Sĩ thắng 2-1. Yahoo Sports đoán kết quả Thụy Sĩ thắng sát nút 1-0. Website Sports Mole dự đoán kết quả 1-0, trong lúc chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports chọn kết quả 2-1.

Dự đoán: Thụy Sĩ – Bosnia 2-0

World Cup 2026 Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/6 02:00 Switzerland vs Bosnia 2.05 0 : 1 1.80 2.025 2 1/2 1.80

Tỉ lệ ban đầu Thụy Sĩ chấp Bosnia đã được xác định từ trước giải với mức chấp 1 trái, ăn đủ, thua 8. Khi World Cup khởi tranh, giá cả chỉ biến động tăng dần ở phía Bosnia, với mức 82, 87 rồi 90. Đến chiều qua, Thụy Sĩ vẫn chấp 1 trái, 95-92. Trưa nay, giá cửa trên bắt đầu biến động khi Thụy Sĩ ăn đủ và thua 9. Dù sao thì chọn Thụy Sĩ vẫn an toàn hơn.



