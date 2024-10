Tỉ lệ sinh mổ tăng cao do "chọn giờ"

PGS-TS Vũ Văn Du, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã cảnh báo về thực trạng sinh mổ khi báo cáo nội dung này trong Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp 2024 diễn ra ngày 15-10 tại Hà Nội.

Mổ lấy thai là phương pháp sinh bằng phẫu thuật, nhằm mục đích đưa thai nhi ra ngoài qua vết rách trên tử cung và thành bụng. Mổ lấy thai có thể được lên kế hoạch từ trước nếu người bệnh có các yếu tố chống chỉ định sinh thường hoặc được quyết định trong quá trình theo dõi chuyển dạ sinh thường.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu trẻ ra đời

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỉ lệ sinh mổ được khuyến nghị dao động từ 10-15%. Khi tỉ lệ này vượt quá 15% được coi là không cần thiết về mặt y khoa. Những năm qua, tỉ lệ sinh mổ tăng trên toàn thế giới. Dự báo, năm 2030, tỉ lệ mổ lấy thai toàn cầu là 29%.

Tại Việt Nam, tỉ lệ mổ lấy thai tăng liên tục trong 15 năm qua, từ 12% năm 2005 lên 37% vào năm 2022. "Tỉ lệ sinh mổ cao đã trở thành một vấn đề cấp bách, làm dấy lên mối lo ngại về tác động của nó đối với sức khỏe của bà mẹ cũng như hậu quả lâu dài" - PGS Du cảnh báo.

Theo ông Du, tỉ lệ mổ đẻ tăng vì ngày nay tỉ lệ chủ động mổ lấy thai theo yêu cầu tăng cao. Lý do nhiều thai phụ sợ sinh con. Họ sợ đau khi chuyển dạ, sợ tổn thương sàn chậu dẫn đến tiểu không tự chủ, sợ phải phẫu thuật khẩn cấp, sợ mất con. Ngoài ra, nhiều thai phụ còn mong muốn lựa chọn thời điểm sinh, ngày sinh, giờ sinh...

GS-TS Trần Danh Cường, Trưởng Bộ môn Phụ sản trường Đại học Y Hà Nội, cho biết tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ mổ lấy thai lần đầu chiếm khoảng 50-60%, tăng gấp 3 lần so với những năm 2000. Ở lần sinh tiếp theo của người từng sinh mổ, tỉ lệ chỉ định mổ gần như là 100%.

"Mổ lấy thai tăng không phải do bệnh lý, không phải do tăng tỉ lệ sinh mà do sản phụ lựa chọn và công tác tư vấn của bác sĩ chưa thống nhất. Nhiều người cho rằng sinh mổ tốt hơn cho bà mẹ và em bé nhưng sự thật thì sinh mổ có nhiều biến chứng hơn đẻ thường"- GS Cường nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, khi sinh mổ, người mẹ phải đối mặt với nguy cơ tăng tỉ lệ băng huyết phải cắt tử cung, biến chứng gây mê, ngừng tim, thuyên tắc tĩnh mạch, nhiễm trùng hậu sản, rau tiền đạo, rau cài răng lược, vỡ tử cung, vô sinh... Về phía con, mổ đẻ cũng làm tăng tỉ lệ mắc các bệnh lý hô hấp sơ sinh, hen phế quản, béo phì.

GS Nguyễn Duy Ánh kêu gọi bác sĩ thận trọng hơn trong việc chỉ định sinh mổ

Cảnh báo sự cố y khoa của cuộc sinh mổ, GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết mổ đẻ làm yếu tử cung cho những lần có thai sau, hoặc khó có thai lại. Do tỉ lệ sinh mổ lặp lại cao, bác sĩ cần thông báo cho bệnh nhân rằng nguy cơ rau cài răng lược và cắt bỏ tử cung khi có thai tăng lên sau mỗi lần sinh mổ tiếp theo.

Tại hội nghị, GS Ánh kêu gọi các bác sĩ sản khoa cần tư vấn cho thai phụ và đưa lời khuyên đúng đắn cho các bà mẹ. Các chỉ định mổ đẻ với thai phụ đều phải rất rõ ràng và chặt chẽ.

Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa cũng khuyến cáo khi không có chỉ định lâm sàng sinh mổ thì nên khuyến cáo sinh thường. Trường hợp không có chỉ định khác cho việc sinh sớm, không nên sinh mổ theo yêu cầu trước tuổi thai 39 tuần.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24 diễn ra trong hai ngày 14 và 15-10 với sự tham gia của 2.000 đại biểu. Gần 70 báo cáo viên tham gia báo cáo, là dịp các y bác sĩ cập nhật, chia sẻ những kỹ thuật mới nhất trong ngành sản phụ khoa. Trong đó có 22 báo cáo viên đến từ các quốc gia Anh, Pháp, Ý, Malaysia…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết ở Việt Nam, tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em tuy đã được cải thiện nhưng tai biến sản khoa vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, miền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tình trạng phá thai, vô sinh còn nhiều; nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục còn cao... Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng với sự tham gia của các chuyên gia sản khoa hàng đầu, hội nghị sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất.