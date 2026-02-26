HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tỉ phú Bill Gates tiết lộ sốc, xin lỗi vì liên quan Epstein

Hải Hưng

(NLĐO) - Tỉ phú Bill Gates thừa nhận từng có quan hệ ngoài luồng với 2 phụ nữ Nga và lên tiếng xin lỗi vì mối liên hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Nhà đồng sáng lập Microsoft đưa ra lời "thú tội" và xin lỗi sau khi các tài liệu được công bố đầu tháng này cho thấy mối liên hệ giữa ông và tỉ phú ấu dâm đã chết Epstein.

"Tôi từng có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân"- báo Wall Street Journal dẫn phát biểu của tỉ phú Gates phát biểu trong cuộc họp với toàn thể nhân viên quỹ từ thiện Gates Foundation hôm 24-2 và giải thích cặn kẽ – "Lần thứ nhất với một vận động viên chơi bài bridge người Nga mà tôi gặp khi tham dự các giải đấu. Lần khác với một nhà vật lý hạt nhân người Nga mà tôi quen qua các hoạt động kinh doanh".

Tỉ phú Bill Gates tiết lộ sốc về quá khứ, phủ nhận liên quan Epstein - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates thừa nhận ngoại tình nhưng khẳng định "không vi phạm pháp luật" liên quan đến tỉ phú ấu dâm Epstein. Ảnh AP

Mối quan hệ này diễn ra khi tỉ phú Bill Gates vẫn trong thời kỳ hôn nhân với bà Melinda French Gates. Họ từng là đồng chủ tịch Gates Foundation trước khi ly hôn vào năm 2021.

Vị tỉ phú sinh năm 1955 này đã xin lỗi toàn thể nhân viên của quỹ từ thiện nhưng khẳng định bản thân không liên quan gì tới những hoạt động phi pháp của tỉ phú ấu dâm Epstein.

"Tôi không làm gì phạm pháp. Tôi cũng không thấy điều gì bất hợp pháp" - tỉ phú Gates nói trong đoạn ghi âm mà báo Wall Street Journal (WSJ) có được.

Tỉ phú Gates giải thích thêm trong những bức ảnh được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây,  những phụ nữ chụp chung với ông "thực chất là các trợ lý" của ông Epstein. "Những bức ảnh đó được chụp theo đề nghị từ ông Epstein sau các cuộc gặp đôi bên" - tỉ phú Gates nhấn mạnh.

Tại buổi gặp với các nhân viên, tỉ phú Bill Gates đồng thời thừa nhận việc giữ mối quan hệ với tỉ phú ấu dâm Epstein là một "sai lầm lớn". 

"Việc dành thời gian cho Epstein và đưa các giám đốc điều hành Gates Foundation tham gia những cuộc họp với ông ta là một sai lầm lớn của tôi" - ông nói thêm - "Tôi xin lỗi những người đã bị kéo vào chuyện này mà nguyên do là sai lầm của tôi".

Trong một email thuộc số tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố có tình tiết tỉ phú Epstein cáo buộc tỉ phú Gates đã ngoại tình. Nội dung cũng cho biết ông này từng "giúp Bill Gates mua thuốc để giải quyết hậu quả sau khi quan hệ ngoài luồng và cả việc thu xếp những cuộc hẹn hò bất chính giữa ông với những phụ nữ đã có gia đình".

Nhiều chính trị gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp… đã bị nêu tên trong hàng triệu trang tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 1 liên quan đến tỉ phú ấu dâm Epstein. Một số người phải từ bỏ vị trí bản thân đang nắm giữ, theo CNBC.

Đầu tuần này, bác sĩ Peter Attia đã từ chức vị trí cộng tác viên của kênh CBS News sau khi thừa nhận các email liên quan Epstein có sự xuất hiện của ông là "đáng xấu hổ, thiếu tế nhị và không thể biện minh".

Doanh nhân Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York - Mỹ vào tháng 7-2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi tình dục với họ.

Các cáo buộc này khiến ông đối mặt mức án tối đa 45 năm tù. Tỉ phú Epstein sau đó bị giam tại nhà tù ở Manhattan. Dù bác bỏ mọi cáo buộc và đang chờ xét xử nhưng ông được cho là đã treo cổ tự tử vào tháng 8-2019.

Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

(NLĐO) - Quốc hội Mỹ hôm 18-11 bỏ phiếu thông qua việc buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ chính phủ liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tỉ phú Bill Gates nói về sai lầm khiến ông “hối tiếc nhất”

(NLĐO) - Tỉ phú Bill Gates nhìn lại cuộc ly hôn với vợ cũ Melinda French Gates và gọi quyết định này là sai lầm mà ông “hối tiếc nhất".

Tỉ phú Bill Gates bất ngờ du lịch Đà Nẵng, Hội An

(NLĐO) - Tỉ phú Bill Gates lần đầu trở lại Việt Nam sau gần 2 thập kỷ, thể hiện sức hấp dẫn của dải đất hình chữ S đối với giới siêu giàu toàn cầu.

