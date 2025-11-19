Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

Xuân Mai

(NLĐO) - Quốc hội Mỹ hôm 18-11 bỏ phiếu thông qua việc buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ chính phủ liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Hai ngày sau khi Tổng thống Donal Trump bất ngờ đổi lập trường, Hạ viện đã thông qua với 427 phiếu thuận và 1 phiếu chống, chuyển dự luật yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ chưa mật hóa về ông Epstein lên Thượng viện và cơ quan này đã nhanh chóng có bước đi tương tự. 

img

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: AP

Dự luật dự kiến được ông Donald Trump ký ban hành sớm nhất là trong ngày 19-11.

Theo đài RT, dự luật vẫn cho phép Bộ Tư pháp giữ lại các tài liệu có thể "gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra hoặc một cuộc truy tố đang diễn ra".

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman hôm 18-11, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein và tiết lộ đã "đuổi ông này ra khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì nghĩ ông ta là một kẻ bệnh hoạn biến thái".

Hồ sơ Epstein đề cập đến hàng loạt bằng chứng do Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) thu thập được trong một cuộc điều tra ở Florida, dẫn đến việc tỉ phú này bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm vị thành niên.

Nhiều bằng chứng cũng được thu thập trong một cuộc điều tra khác dẫn đến việc ông ta bị truy tố sau đó tại New York.

Chỉ một phần nhỏ tài liệu của chính phủ từng được công khai. Trong khi đó, hàng loạt tiết lộ về tỉ phú Epstein trong những ngày gần đây đến từ các thư điện tử mà phía quản lý tài sản của ông bàn giao.

Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do Hạ viện và Thượng viện thông qua yêu cầu phải công bố trong vòng 30 ngày tất cả hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tài liệu điều tra chưa được phân loại mà Bộ Tư pháp, FBI và các văn phòng công tố viên đang nắm giữ liên quan đến ông Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Trước đó, 2 cơ quan này đã gây ra làn sóng phẫn nộ chính trị vào tháng 7 khi công bố một bản ghi nhớ nêu rõ rằng sau khi xem xét toàn diện, sẽ không có thêm bất kỳ tiết lộ nào về bằng chứng từ các hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein. 

Nhiều người cho rằng Washington che đậy mối quan hệ của ông Epstein với những nhân vật quyền lực và che giấu các chi tiết liên quan cái chết của ông, được xác định là tự tử, tại một nhà tù ở Manhattan vào năm 2019.

Tin liên quan

Lật lại đêm tỉ phú ấu dâm Mỹ chết trong tù

Lật lại đêm tỉ phú ấu dâm Mỹ chết trong tù

(NLĐO) - Các lính canh thừa nhận đã làm sai lệch hồ sơ về cái chết của tỉ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein.

Vợ chồng ông Bill Gates rạn nứt vì tỉ phú ấu dâm?

(NLĐO) - Bà Melinda Gates đã gặp các luật sư để tư vấn ly hôn tỉ phú Bill Gates từ năm 2019, theo tiết lộ của báo The Wall Street Journal.

"Tỉ phú ấu dâm" Mỹ hại đời hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên đảo riêng

(NLĐO) - Một vụ kiện do các quan chức quần đảo Virgin đệ trình cho thấy tỉ phú Jeffrey Epstein đã buôn bán hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái trên hòn đảo Caribbean riêng của ông ta.

Donald Trump điều tra thái tử ả rập saudi tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo