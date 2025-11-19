Hồ sơ Epstein khiến nước Mỹ xôn xao là gì?

Hai ngày sau khi Tổng thống Donal Trump bất ngờ đổi lập trường, Hạ viện đã thông qua với 427 phiếu thuận và 1 phiếu chống, chuyển dự luật yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ chưa mật hóa về ông Epstein lên Thượng viện và cơ quan này đã nhanh chóng có bước đi tương tự.

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: AP

Dự luật dự kiến được ông Donald Trump ký ban hành sớm nhất là trong ngày 19-11.

Theo đài RT, dự luật vẫn cho phép Bộ Tư pháp giữ lại các tài liệu có thể "gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra hoặc một cuộc truy tố đang diễn ra".

Phản ứng trong cuộc gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman hôm 18-11, ông Donald Trump nhấn mạnh ông không liên quan gì đến tỉ phú Jeffrey Epstein và tiết lộ đã "đuổi ông này ra khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì nghĩ ông ta là một kẻ bệnh hoạn biến thái".

Hồ sơ Epstein đề cập đến hàng loạt bằng chứng do Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) thu thập được trong một cuộc điều tra ở Florida, dẫn đến việc tỉ phú này bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm vị thành niên.

Nhiều bằng chứng cũng được thu thập trong một cuộc điều tra khác dẫn đến việc ông ta bị truy tố sau đó tại New York.

Chỉ một phần nhỏ tài liệu của chính phủ từng được công khai. Trong khi đó, hàng loạt tiết lộ về tỉ phú Epstein trong những ngày gần đây đến từ các thư điện tử mà phía quản lý tài sản của ông bàn giao.

Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do Hạ viện và Thượng viện thông qua yêu cầu phải công bố trong vòng 30 ngày tất cả hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tài liệu điều tra chưa được phân loại mà Bộ Tư pháp, FBI và các văn phòng công tố viên đang nắm giữ liên quan đến ông Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Trước đó, 2 cơ quan này đã gây ra làn sóng phẫn nộ chính trị vào tháng 7 khi công bố một bản ghi nhớ nêu rõ rằng sau khi xem xét toàn diện, sẽ không có thêm bất kỳ tiết lộ nào về bằng chứng từ các hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein.

Nhiều người cho rằng Washington che đậy mối quan hệ của ông Epstein với những nhân vật quyền lực và che giấu các chi tiết liên quan cái chết của ông, được xác định là tự tử, tại một nhà tù ở Manhattan vào năm 2019.