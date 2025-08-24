HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Tỉ phú Trần Bá Dương viết tâm thư sau khi nhiều lãnh đạo cao cấp của Thaco xin nghỉ

Sơn Nhung

(NLĐO)- Ông Trần Bá Dương cho rằng tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và sắp xếp lại nhân sự là tất yếu, phù hợp với xu thế của thời đại

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - ông Trần Bá Dương - vừa có thư gửi toàn bộ cán bộ, nhân viên về việc THACO hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa.

Trong thư ông bày tỏ: "Tôi rất vui và cảm kích khi mà có nhiều lãnh đạo các cấp của THACO lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ THACO thông qua việc tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn mặc dù đã gắn bó, cống hiến nhất định để THACO có được như ngày hôm nay. Họ xứng đáng được ghi nhận như là những hy sinh nhằm đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của THACO trong giai đoạn tiếp theo".

Trước đó, Tổng giám đốc Thaco Phạm Văn Tài và Giám đốc cao cấp phụ trách văn hóa - truyền thông Nguyễn Một đã tự nguyện xin nghỉ công tác sau hơn 20 năm gắn bó. 

Cùng lúc, THACO công bố loạt nhân sự mới là 3 phó tổng giám đốc trẻ gồm ông Nguyễn Quang Bảo - Thaco Auto; ông Trần Bảo Sơn - Thaco Agri; ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Thadico cùng nhiều vị trí chủ chốt ở ban nghiệp vụ quản trị. Bản thân ông Trần Bá Dương cũng trực tiếp kiêm nhiệm tổng giám đốc.

Tỉ phú Trần Bá Dương nhắn gửi cán bộ THACO về tái cấu trúc nhân sự - Ảnh 2.

Ông Trần Bá Dương tri ân 2 lãnh đạo tự nguyện xin nghỉ là ông Phạm Văn Tài -Tổng Giám đốc (bên phải) và ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp phụ trách VHTT (bên trái).

Ông Trần Bá Dương cho biết trong chiến lược 5 năm (2023 – 2027), giai đoạn 2023 – 2025 được xác định là thời kỳ triển khai nhằm hình thành mô hình sản xuất quy mô lớn, tích hợp, bổ trợ lẫn nhau, trên nền tảng công nghiệp và số hóa toàn diện.

Theo ông Dương, mục tiêu này đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5 tháng, với cấu trúc mới theo hướng tinh gọn cùng lộ trình chuyển đổi số một phần dự kiến đến cuối năm 2025. Bước đi tiếp theo, cũng là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, là công tác nhân sự, nhằm hình thành đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp tinh gọn, phù hợp với phương thức quản trị trên nền tảng công nghiệp và số hóa toàn diện, hướng đến năm 2027.

Lãnh đạo THACO kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên hiểu và đồng thuận với chiến lược này, bởi công tác nhân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân trong quá trình điều chuyển và tinh giản. Ông nhấn mạnh việc đánh giá, sắp xếp lại nhân sự phải được triển khai nghiêm túc, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, công bằng; đồng thời bảo đảm đội ngũ vừa kế thừa truyền thống, vừa năng động, thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

Ông Trần Bá Dương cho rằng tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và sắp xếp lại nhân sự là bước khởi đầu tất yếu cho chặng đường phát triển tiếp theo, phù hợp với xu thế chung của xã hội, nền kinh tế và thời đại số hóa.

