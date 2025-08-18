HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Tổng giám đốc THACO xin nghỉ sau hơn 20 năm

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) cho biết ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc THACO và ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa – Truyền thông, công ty, vừa tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco. Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Việc chuyển giao các chức vụ đã diễn ra trong cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động và công tác quản trị 5 tháng cuối năm của THACO vào cuối tuần qua.

- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trao hoa tri ân ông Phạm Văn Tài (đứng bìa phải) và ông Nguyễn Một

Cũng tại cuộc họp này, THACO cũng công bố bổ nhiệm ba Phó Tổng giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng Giám đốc THACO AUTO; ông Trần Bảo Sơn, Tổng Giám đốc THACO AGRI và ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng Giám đốc THADICO cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc THACO.

Đồng thời, ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc THACO phụ trách pháp lý.

Song song đó, THACO cũng bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Nghiệp vụ quản trị THACO gồm: ông Max Sunarcia giữ chức Giám đốc Tài chính THACO, ông Nguyễn Quang Thái giữ chức Giám đốc Ban Nhân sự THACO.

Tối cùng ngày, THACO đã tổ chức tiệc tri ân ông Phạm Văn Tài và ông Nguyễn Một. Ông Trần Bá Dương đã trao hoa, gửi lời cảm ơn và ghi nhận những cống hiến của hai ông trong suốt chặng đường gắn bó với THACO trong suốt hơn 20 năm qua của hai ông.

Theo kế hoạch, THACO dự kiến tuyển mới 26.419 nhân sự trong năm 2025, nâng tổng lao động lên 77.161 người, trong đó riêng Thaco Agri sẽ tuyển gần 23.000 người.

Hiện THACO là một trong những nhà đầu tư chiến lược tại Đà Nẵng, tham gia nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị.

Nổi bật có các dự án như Khu công nghiệp THACO Chu Lai có quy mô trên 450 ha, tổng mức đầu tư gần 2.100 tỉ đồng; dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng có quy mô 115 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.350 tỉ đồng,...

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gợi ý THACO cần phải đóng vai trò dẫn dắt, xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai.

Chủ tịch THACO nói về đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(NLĐO) - Chủ tịch THACO Trần Bá Dương nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nếu được triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

THACO Linker - dòng xe tải trung hoàn toàn mới, tối ưu chi phí vận chuyển

Sự ra đời của THACO Linker tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất - lắp ráp và vị thế của THACO AUTO với vai trò là nhà sản xuất ô tô thực thụ tại Việt Nam.

Thaco Trần Bá Dương Thaco Agri THADICO ô tô công nghiệp nặng
