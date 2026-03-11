HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tỉ phú Việt chi ngàn tỉ mua cổ phiếu sau cú giảm lịch sử, tín hiệu gì cho các nhà đầu tư?

Bài, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Khi chứng khoán lao dốc, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chi hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng mua cổ phiếu. Động thái này phát đi tín hiệu gì cho nhà đầu tư?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng địa chính trị trên thế giới leo thang, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 9-3, VN-Index lao dốc 115,5 điểm, cú giảm mạnh nhất lịch sử. Hàng loạt cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm sàn, nhiều mã thậm chí xuyên thủng vùng đáy gần nhất.

Biến động mạnh của thị trường đã khiến không ít nhà đầu tư cá nhân rơi vào trạng thái hoang mang. Tuy nhiên, giữa lúc thị giá nhiều cổ phiếu lao dốc, một diễn biến đáng chú ý lại xuất hiện: nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và người liên quan đồng loạt đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Mới đây, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN với mục đích đầu tư và gia tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16-3 đến 14-4.

Một giao dịch đáng chú ý khác đến từ Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC) khi ông Nguyễn Phước Hùng Anh, con trai tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT hãng hàng không này, đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC.

Đáng chú ý, ông Trần Vũ Minh, con trai tỉ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), đăng ký mua thêm tới 50 triệu cổ phiếu HPG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12-3 đến 10-4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Không chỉ các tập đoàn lớn, làn sóng mua cổ phiếu còn xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp niêm yết khác. Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Long (NLG), đồng loạt đăng ký mua mỗi người 1 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6-3 đến 4-4.

Tại Ngân hàng Quân đội (MBB), bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc ngân hàng, cũng đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu MBB. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ngân hàng này bà Phấn nắm giữ là hơn 4,17 triệu.

Ở một diễn biến khác, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAG), cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG. Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ sở hữu của ông Đức tại doanh nghiệp dự kiến tăng lên gần 24,5%.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc SMC Investment Trading (SMC), đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC; bà Dương Thị Thái, phụ trách quản trị tại Công ty Dược liệu Việt Nam (DVM), cũng đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu.

- Ảnh 3.

Lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn công ty niêm yết ồ đạt "gom" cổ phiếu khi chứng khoán giảm mạnh (Ảnh minh họa AI)

Việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu trong bối cảnh thị trường giảm mạnh đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nhiều cổ phiếu sau khi được đăng ký mua vào đã bật tăng kịch trần và lượng giao dịch đột biến như HPG, MSN, MBB…, hỗ trợ rất lớn cho sự phục hồi của thị trường.

Trong nhiều trường hợp trước đây, động thái mua vào của lãnh đạo doanh nghiệp thường được xem là tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp cũng như thị trường. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu lần này có phải là một tín hiệu tích cực tương tự?

Liệu việc lãnh đạo doanh nghiệp chi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng mua cổ phiếu có thể giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động mạnh? Hay đây chỉ là những giao dịch mang tính cá nhân?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định động thái mua vào cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn này có ý nghĩa hỗ trợ tâm lý thị trường. Theo ông, có nhiều nguyên nhân khiến các cổ đông nội bộ gia tăng sở hữu, trong đó đáng chú ý là việc giá cổ phiếu đã giảm mạnh do tác động từ căng thẳng địa chính trị.

Ông Minh cho rằng những yếu tố này chủ yếu mang tính ngắn hạn và tâm lý, chưa phải yếu tố mang tính nền tảng lâu dài đối với thị trường. Do đó, việc lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu có thể góp phần trấn an nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ngoài ra, nhu cầu gia tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn cũng có thể là một nguyên nhân. Theo ông Minh, những người trong nội bộ doanh nghiệp thường là những người hiểu rõ nhất về tình hình hoạt động cũng như triển vọng của công ty. Khi thị giá cổ phiếu giảm về vùng hấp dẫn, việc họ mua vào để tăng tỷ lệ sở hữu là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, thời điểm hiện nay cũng đang cận kề mùa đại hội cổ đông thường niên của nhiều doanh nghiệp niêm yết. Một số cổ đông lớn có thể muốn tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần để gia tăng quyền lợi, chẳng hạn như hưởng cổ tức hoặc củng cố vị thế tại doanh nghiệp.

Ở góc độ thị trường, ông Minh cho rằng việc cổ đông nội bộ mua vào cũng có thể góp phần giảm áp lực bán tháo. Trong bối cảnh giá cổ phiếu giảm mạnh, nếu nhà đầu tư cá nhân bán ra ồ ạt, nguy cơ xảy ra tình trạng bán giải chấp sẽ gia tăng và có thể kéo giá cổ phiếu giảm sâu hơn.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBankS, đánh giá việc cổ đông lớn và lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Theo ông, động thái này phần nào giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng doanh nghiệp.

Tuy vậy, ông Tuấn lưu ý việc lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu không đồng nghĩa giá cổ phiếu sẽ ngay lập tức tăng trở lại. Phần lớn các giao dịch của cổ đông nội bộ thường mang mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân lại thiên về chiến lược lướt sóng ngắn hạn.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VikkiBank

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cũng không có nghĩa cổ phiếu đã chạm đáy. Giá cổ phiếu trên thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau và ngay cả lãnh đạo doanh nghiệp cũng không thể kiểm soát được diễn biến giá.

Theo ông Tuấn, nhà đầu tư cũng cần theo dõi kết quả thực tế của các giao dịch đăng ký mua này. Trên thực tế, đã có trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua số lượng lớn cổ phiếu nhưng khối lượng thực hiện sau đó khá thấp với lý do "giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng".

Ngoài ra, trong khi một số lãnh đạo mua vào thì cũng có trường hợp cổ đông khác hoặc các quỹ đầu tư bán ra. Do đó, các giao dịch này chưa chắc đã làm thay đổi đáng kể cán cân cung – cầu trên thị trường chứng khoán.

Tin liên quan

Chứng khoán lao dốc rồi bật tăng 53 điểm, giới đầu tư lại háo hức tìm mua cổ phiếu

Chứng khoán lao dốc rồi bật tăng 53 điểm, giới đầu tư lại háo hức tìm mua cổ phiếu

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư vừa cắt lỗ sau 2 phiên chứng khoán giảm liên tiếp, lại bất ngờ khi VN-Index bùng nổ tăng hơn 53 điểm.

Tiền ồ ạt chảy vào chứng khoán, mua cổ phiếu nào "đón sóng" 1.500 điểm?

(NLĐO) – Với những triển vọng tích cực từ vĩ mô, thuế quan và lợi nhuận nửa đầu năm, xuất hiện dự báo VN-Index có thể hướng tới mốc 1.500 điểm.

Mua cổ phiếu gì khi VN-Index vượt 1.350 điểm?

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục giằng co khi nhà đầu tư ngóng kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam - Mỹ vào đầu tháng 7 tới.

