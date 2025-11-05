HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tiệm chụp ảnh bị tố gắn camera, phát tán hình ảnh thiếu nữ đang thay đồ

Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Theo đơn tố cáo, con gái cùng bạn đã bị quay lén trong phòng thay đồ tại một tiệm chụp ảnh, các clip nhạy cảm sau đó bị phát tán lên mạng.

Ngày 5-11, Công an phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra phản ánh về việc một tiệm chụp ảnh trên địa bàn bị tố làm rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của khách hàng.

Tiệm chụp ảnh bị tố quay lén hình ảnh thiếu nữ trong phòng thay đồ - Ảnh 1.

Tiệm ảnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.L.

Theo phản ánh của ông N.D.T. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23-9, con gái ông là N.T.B.K. (SN 2007) cùng ba người bạn T.H.N. (SN 2007, trú tại tỉnh Hà Giang), N.H.A. (SN 2007, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và T.B.N. (SN 2007, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đến tiệm ảnh này để chụp hình.

Tại tiệm ảnh, hai bạn nam ngồi chờ bên ngoài, còn B.K. và H.A. vào đăng ký chụp và chờ thay trang phục. Trong lúc chờ, hai em thấy nhiều khách ra vào một căn phòng giữa nhà để thay đồ. Khi hỏi nhân viên về phòng thay đồ dành cho nữ, các em không nhận được hướng dẫn. Thấy khách khác thay trang phục trong căn phòng này, hai em cũng vào theo.

Theo ông T., phòng thay đồ không có biển cảnh báo rõ ràng và không thấy gắn camera. Hai nữ sinh thay đồ và chụp ảnh như bình thường rồi ra về.

Đến ngày 24-10, gia đình nhận được thông tin trên mạng xuất hiện các clip nhạy cảm giống với con gái ông. Kiểm tra, gia đình phát hiện 25 clip quay lén riêng tư của B.K. và bạn, bị phát tán trên nhiều trang web người lớn. Ngoài ra, theo ông T., còn có nhiều trường hợp khác cũng bị quay lén tại cùng địa điểm.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đến cơ sở kiểm tra và cho rằng phòng thay đồ có gắn camera giấu kín. Làm việc với tiệm ảnh, đại diện cơ sở không đưa ra được giải thích rõ ràng, cho rằng đây không phải là phòng thay đồ và có biển cảnh báo, nhưng biển bị đèn che khuất rất khó nhận ra.

Đại diện tiệm ảnh P. thừa nhận có xảy ra sự việc quay lén, song cho rằng clip bị phát tán do tài khoản lưu trữ dữ liệu bị hacker nước ngoài tấn công. "Sau sự cố, chúng tôi đã tháo bỏ camera" - đại diện tiệm ảnh trình bày.

quay lén chụp ảnh ảnh nhạy cảm quay lén ở tiệm chụp ảnh
