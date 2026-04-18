Tiềm năng lớn của ngành UAV Việt Nam

Tại Triển lãm XPONENTIAL 2026 được tổ chức tại Detroit - Mỹ mới đây, UAV "made in Vietnam" đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành thiết bị duy nhất bay thành công trong điều kiện gió mạnh.

Nhiều đơn vị tham gia

Đáng chú ý, trước đó, chương trình Media Preview trong khuôn khổ triển lãm đã hủy toàn bộ màn trình diễn UAV do điều kiện thời tiết không cho phép.

Chiếc UAV "made in Vietnam" mang tên Hera bay thử nghiệm thành công là sản phẩm của Công ty CP Real-time Robotics. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã quyết định thử nghiệm chuyến bay này trên cơ sở chiếc UAV của công ty từng vận hành ổn định trong điều kiện gió cấp 6 tại Alaska - Mỹ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lương Việt Quốc - nhà sáng lập, CEO Công ty CP Real-time Robotics - cho biết Hera là dòng UAV sở hữu nhiều công nghệ mới mà thị trường thế giới chưa từng có. Nổi bật là thiết kế siêu nhỏ gọn, có thể đặt vừa trong ba lô cá nhân, nhưng vẫn bảo đảm khả năng kết nối và điều khiển qua vệ tinh Starlink. Bên cạnh đó, Hera được trang bị hệ thống gimbal OmniSight với khả năng quét hình ảnh mở rộng, gấp đôi so với các công nghệ chống rung camera hiện có trên thị trường.

Cũng theo nhà sáng lập công ty, về phương thức truyền dẫn, thay vì giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu trực tiếp khoảng 10 km như các hệ thống thông thường, Hera sử dụng kết nối vệ tinh Starlink để truyền đồng thời tín hiệu điều khiển và hình ảnh từ UAV lên vệ tinh, rồi truyền ngược về người vận hành. Qua đó, loại bỏ được giới hạn về khoảng cách cũng như rào cản địa hình, mở ra khả năng điều khiển UAV ở tầm xa gần như không giới hạn. "Hệ thống cho phép người điều khiển tại TP HCM có thể nhận hình ảnh và điều khiển Hera đang hoạt động tại Hà Nội theo thời gian thực" - ông Lương Việt Quốc dẫn chứng.

Không riêng Hera, hệ sinh thái UAV tại Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến với sự góp mặt của nhiều cái tên như FPT, Viettel, CT UAV, Saolatek... Trong đó, Công ty CP CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) đã phát triển hệ thống UAV chữa cháy bầy đàn Fire Swarm và đang phát triển các UAV hạng nặng phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Tháng 2-2026, Công ty CP CT UAV đã thực hiện thành công chuyến bay giao hàng vượt biển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu (TP HCM), mở ra hướng đi mới cho logistics biển và kết nối các khu vực xa bờ. Trước đó, năm 2025, Tập đoàn CT Group gây chú ý với đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc. Đáng chú ý, dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp mà Tập đoàn CP Group công bố mới đây có quy mô vốn 6.000 tỉ đồng, lớn nhất ASEAN.

UAV của Công ty CP CT UAV đã thực hiện chuyến bay giữa Cần Giờ - Vũng Tàu (TP HCM) để vận chuyển kiện hàng nặng 2 kg

Chọn sự khác biệt

UAV thuộc danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm chiến lược theo Quyết định 1131/2025 do Thủ tướng phê duyệt, đồng thời nằm trong 6 sản phẩm công nghệ ưu tiên phát triển với mục tiêu thương mại hóa vào năm 2026.

Theo ông Lương Việt Quốc, thị trường quốc tế đã xuất hiện các hệ thống UAV sử dụng kết nối vệ tinh nhưng chủ yếu là dòng kích thước lớn. Sự khác biệt của Hera là thiết kế nhỏ gọn, có thể gấp gọn bằng 1/14 thiết kế. Còn với công nghệ OmniSight, từ khi được cấp bằng sáng chế tại Mỹ đến khi hoàn thiện sản phẩm, doanh nghiệp (DN) đã mất thời gian khoảng 3 năm. "Sản phẩm vừa hoàn tất trình diễn nên chưa có đơn đặt hàng ngay. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy UAV Việt Nam không còn đi theo lối mòn mà đã bắt đầu tạo ra hướng đi riêng, thậm chí có thể đi trước xu hướng thế giới" - ông Quốc tự tin.

Một DN khác trong lĩnh vực UAV là Công ty CP Gremsy đã đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" công nghệ phần cứng đầu tiên của Việt Nam vào năm 2030. Không dừng lại ở UAV, DN này đang mở rộng sang hệ sinh thái thiết bị tự hành đa môi trường, bao gồm robot mặt đất (UGV) và thiết bị lặn (USV, ROV), hướng tới xây dựng chuỗi công nghệ hoàn chỉnh từ trên không đến dưới nước. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu - phát triển để tiến tới mục tiêu trở thành DN tỉ USD vào năm 2030" - ông Trần Quốc Vinh, CEO Công ty CP Gremsy, khẳng định.

Theo các chuyên gia, quy mô ngành UAV tại Việt Nam ước đạt khoảng 100 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển hơn nữa, nhà nước cần đóng vai trò "khách hàng đầu tiên" thông qua các đơn đặt hàng công nghệ; đầu tư hạ tầng quản lý không gian bay UAV và có chính sách hỗ trợ vốn theo từng giai đoạn.



