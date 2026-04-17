HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

UAV “Made in Vietnam” gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Gió mạnh khiến toàn bộ đơn vị hủy bay, riêng đội Việt Nam của drone Hera vẫn cất cánh do đã thử nghiệm ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong khuôn khổ triển lãm drone toàn cầu Xponential 2026 tại Mỹ, ngày 13-4 vừa qua, ban tổ chức đã thực hiện chương trình Media Preview nhằm giới thiệu các công nghệ UAV tiên tiến tới giới báo chí quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone/UAV) được lựa chọn trình diễn công nghệ mới. Tuy nhiên, do thời tiết xuất hiện gió mạnh, toàn bộ các đơn vị đăng ký bay đều quyết định hủy trình diễn.

Dù vậy, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Hera vẫn lựa chọn thực hiện chuyến bay, dựa trên cơ sở UAV đã từng vận hành ổn định trong điều kiện gió cấp 6 tại Alaska (Mỹ). Nhờ đó, Hera trở thành drone duy nhất bay thành công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tạo ấn tượng với giới chuyên môn và truyền thông tại sự kiện.

Điều gì khiến drone Việt Nam một mình cất cánh giữa triển lãm công nghệ ở Mỹ? - Ảnh 1.

Drone Hera tại buổi triển lãm ở Mỹ Nguồn: FOX

Hera là máy bay không người lái do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế và chế tạo. TS Lương Việt Quốc, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty CP Real-time Robotics (RtR), đơn vị chế tạo Hera, cho biết đây là dòng UAV sở hữu nhiều công nghệ mới mà thị trường thế giới chưa từng có.

Nổi bật là thiết kế siêu nhỏ gọn, có thể đặt vừa trong ba lô cá nhân, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng kết nối và điều khiển qua vệ tinh Starlink.

Bên cạnh đó, Hera được trang bị hệ thống gimbal OmniSight với khả năng quét hình ảnh mở rộng, gấp đôi so với các công nghệ chống rung camera hiện có trên thị trường.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương thức truyền dẫn và điều khiển. Thay vì giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu trực tiếp khoảng 10km như các hệ thống thông thường, Hera sử dụng kết nối vệ tinh Starlink để truyền đồng thời tín hiệu điều khiển và hình ảnh từ UAV lên vệ tinh rồi truyền ngược về người vận hành.

Cách tiếp cận này giúp loại bỏ giới hạn về khoảng cách cũng như rào cản địa hình như đồi núi, mở ra khả năng điều khiển UAV ở tầm xa gần như không giới hạn.

Theo đó, hệ thống cho phép người điều khiển tại TPHCM có thể nhận hình ảnh và điều khiển Hera đang hoạt động tại Hà Nội theo thời gian thực.

Điều gì khiến drone Việt Nam một mình cất cánh giữa triển lãm công nghệ ở Mỹ? - Ảnh 2.

Drone Hera bay tại Mỹ Nguồn: FOX

TS Lương Việt Quốc cho biết trên thị trường quốc tế một số hệ thống tương tự, cũng sử dụng kết nối Starlink cho UAV cỡ lớn. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Hera nằm ở thiết kế nhỏ gọn, có thể gấp lại tới 14 lần (trong khi drone thông thường chỉ khoảng 3 lần), đủ để mang theo trong ba lô cá nhân, trong khi phần lớn UAV tích hợp Starlink hiện nay có kích thước lớn hơn đáng kể.

Với các đặc điểm này, Hera được xem là bước tiến mới trong xu hướng UAV toàn cầu, thể hiện năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo của kỹ sư Việt Nam trong việc phát triển các dòng UAV cơ động, hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. "Drone/UAV này dự kiến sẽ được mang về Việt Nam vào tháng 5. Hiện chưa có đơn đặt hàng ngay vì vừa hoàn tất bay trình diễn. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy drone/UAV do Việt Nam phát triển không còn đi theo lối mòn công nghệ, mà đã bắt đầu tạo ra hướng đi riêng, thậm chí có thể đi trước xu hướng thế giới" – TS Lương Việt Quốc chia sẻ.

Lần đầu tại Việt Nam: Ra mắt UAV chữa cháy bầy đàn, tiếp cận cả hẻm sâu

Lần đầu tại Việt Nam: Ra mắt UAV chữa cháy bầy đàn, tiếp cận cả hẻm sâu

(NLĐO) - Công ty CT UAV (thành viên CT Group) đã phát triển một giải pháp UAV (máy bay không người lái) chữa cháy bầy đàn trong phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Báo Người Lao Động và Công ty CT UAV chung tay tiếp sức ngư dân bám biển

(NLĐO) - Hợp tác lần này giữa Báo Người Lao Động và CT UAV nhằm nâng cao điều kiện lao động và an toàn cho ngư dân.

Tương lai giao hàng bằng UAV tại TPHCM

(NLĐO) - Gần đây, TPHCM liên tục triển khai các đợt thử nghiệm giao hàng bằng UAV, tạo nền tảng để ứng dụng rộng rãi mô hình này trong thời gian tới.

UAV thiết bị bay không người lái drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo