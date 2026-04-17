UAV “Made in Vietnam” gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

Trong khuôn khổ triển lãm drone toàn cầu Xponential 2026 tại Mỹ, ngày 13-4 vừa qua, ban tổ chức đã thực hiện chương trình Media Preview nhằm giới thiệu các công nghệ UAV tiên tiến tới giới báo chí quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone/UAV) được lựa chọn trình diễn công nghệ mới. Tuy nhiên, do thời tiết xuất hiện gió mạnh, toàn bộ các đơn vị đăng ký bay đều quyết định hủy trình diễn.

Dù vậy, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Hera vẫn lựa chọn thực hiện chuyến bay, dựa trên cơ sở UAV đã từng vận hành ổn định trong điều kiện gió cấp 6 tại Alaska (Mỹ). Nhờ đó, Hera trở thành drone duy nhất bay thành công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tạo ấn tượng với giới chuyên môn và truyền thông tại sự kiện.

Drone Hera tại buổi triển lãm ở Mỹ Nguồn: FOX

Hera là máy bay không người lái do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế và chế tạo. TS Lương Việt Quốc, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty CP Real-time Robotics (RtR), đơn vị chế tạo Hera, cho biết đây là dòng UAV sở hữu nhiều công nghệ mới mà thị trường thế giới chưa từng có.

Nổi bật là thiết kế siêu nhỏ gọn, có thể đặt vừa trong ba lô cá nhân, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng kết nối và điều khiển qua vệ tinh Starlink.

Bên cạnh đó, Hera được trang bị hệ thống gimbal OmniSight với khả năng quét hình ảnh mở rộng, gấp đôi so với các công nghệ chống rung camera hiện có trên thị trường.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương thức truyền dẫn và điều khiển. Thay vì giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu trực tiếp khoảng 10km như các hệ thống thông thường, Hera sử dụng kết nối vệ tinh Starlink để truyền đồng thời tín hiệu điều khiển và hình ảnh từ UAV lên vệ tinh rồi truyền ngược về người vận hành.

Cách tiếp cận này giúp loại bỏ giới hạn về khoảng cách cũng như rào cản địa hình như đồi núi, mở ra khả năng điều khiển UAV ở tầm xa gần như không giới hạn.

Theo đó, hệ thống cho phép người điều khiển tại TPHCM có thể nhận hình ảnh và điều khiển Hera đang hoạt động tại Hà Nội theo thời gian thực.

Drone Hera bay tại Mỹ Nguồn: FOX

TS Lương Việt Quốc cho biết trên thị trường quốc tế một số hệ thống tương tự, cũng sử dụng kết nối Starlink cho UAV cỡ lớn. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Hera nằm ở thiết kế nhỏ gọn, có thể gấp lại tới 14 lần (trong khi drone thông thường chỉ khoảng 3 lần), đủ để mang theo trong ba lô cá nhân, trong khi phần lớn UAV tích hợp Starlink hiện nay có kích thước lớn hơn đáng kể.

Với các đặc điểm này, Hera được xem là bước tiến mới trong xu hướng UAV toàn cầu, thể hiện năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo của kỹ sư Việt Nam trong việc phát triển các dòng UAV cơ động, hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. "Drone/UAV này dự kiến sẽ được mang về Việt Nam vào tháng 5. Hiện chưa có đơn đặt hàng ngay vì vừa hoàn tất bay trình diễn. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy drone/UAV do Việt Nam phát triển không còn đi theo lối mòn công nghệ, mà đã bắt đầu tạo ra hướng đi riêng, thậm chí có thể đi trước xu hướng thế giới" – TS Lương Việt Quốc chia sẻ.