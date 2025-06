Tiềm năng lớn từ thực phẩm côn trùng

Thái Lan tăng tốc chiếm lĩnh thị trường đang phát triển nhanh chóng này - được các chuyên gia dự đoán sẽ tăng trưởng 25,1%/năm trong giai đoạn 2025-2030.

So với chăn nuôi thông thường - vốn tạo ra khoảng 14,5% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, nuôi côn trùng có tác động đến môi trường thấp hơn nhiều. Sản xuất 1 kg protein từ côn trùng chỉ tạo ra 1 kg CO2 tương đương, ít hơn 27-40 lần so với chăn nuôi gia súc thông thường. Nuôi côn trùng cần lượng nước và thức ăn ít hơn 5-13 lần so với nuôi bò, heo và gà; ngoài ra, có thể nuôi trong không gian nhỏ với hiệu suất cao vượt trội. Trong khi nhiệt độ toàn cầu hiện nay tăng lên làm giảm năng suất chăn nuôi truyền thống tới 38% thì nhiều loài côn trùng lại phát triển tốt trong khí hậu ấm áp.

Theo báo The Nation, chi phí đầu tư ban đầu cho một trại nuôi dế cơ bản ở Thái Lan chỉ 45.000-75.000 baht (gần 36-60 triệu đồng). Lợi nhuận từ việc bán côn trùng tươi dao động 9.600-37.000 baht/năm, còn nếu chế biến thành bột côn trùng có thể lên đến 260.000 baht/năm.

Một số món ăn bổ sung côn trùng được phục vụ tại nhà hàng House of Seafood của Singapore Ảnh: HOUSE OF SEAFOOD

Côn trùng được sử dụng ngày càng nhiều trong bột protein, thanh năng lượng và thức ăn chăn nuôi. Thị trường này trị giá khoảng 1,35 tỉ USD vào năm 2024 trên toàn cầu. Cũng ở Đông Nam Á, vào tháng 7-2024, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã phê duyệt 16 loài côn trùng dùng làm thực phẩm, bao gồm nhiều loại dế, châu chấu, cào cào, sâu bột và tằm...

Sau khi SFA "bật đèn xanh", nhiều doanh nghiệp của đảo quốc sư tử chuẩn bị sẵn sàng tung sản phẩm ra thị trường. Ông Francis Ng, Giám đốc điều hành nhà hàng House of Seafood, đã lên thực đơn gồm 30 món có côn trùng cho thực khách lựa chọn, chẳng hạn dế, tằm… sẽ được thêm vào một số món hải sản như cua trứng muối. Ông Javier Yip - nhà sáng lập công ty hậu cần Declarators - đã thành lập thêm một doanh nghiệp và được cấp phép nhập khẩu côn trùng từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam về Singapore. Ông có kế hoạch tung ra dòng sản phẩm snack côn trùng InsectYumz, gồm các loại dế và sâu bột, với vị nguyên bản và vị tom yum.

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) mô tả côn trùng là nguồn protein bền vững hơn so với thịt, bởi chúng giàu protein và phát thải khí nhà kính thấp hơn. Tuy nhiên, sự chấp nhận của người tiêu dùng vẫn là một rào cản lớn, do tâm lý e ngại và lo lắng về an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, trong khi chờ SFA thông qua, Công ty Altimate Nutrition - các sản phẩm chính là thanh protein làm từ dế, với nhiều hương vị như dâu tây, chuối, sô-cô-la - đã tổ chức gần 100 buổi workshop ở các trường từ mẫu giáo đến đại học để quảng bá thực phẩm từ côn trùng. Altimate Nutrition đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực F&B, như cung cấp côn trùng cho House of Seafood, nghiên cứu cocktail làm từ dế với Origin Bar…