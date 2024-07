Tiễn biệt người sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Tin Lê Trần Trường An qua đời quá đột ngột khiến ai nấy đều bàng hoàng, xúc động. Người nhà cho biết cơn trụy tim xảy ra lúc nửa đêm đã khiến đội ngũ y - bác sĩ cấp cứu không kịp níu giữ được anh. Trường An đã vĩnh viễn ra đi lúc 1 giờ 15 phút ngày 29-7, hưởng dương 55 tuổi.



Lê Trần Trường An. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Tôi biết Trường An lần đầu khi tôi còn làm phóng viên mảng văn hóa, khoảng những năm đầu thập niên 1990. Trường An lúc đó rất trẻ, là giám đốc một công ty kinh doanh về bản quyền. Thời đó, vấn đề bản quyền còn đang mới mẻ, luật pháp về bản quyền chưa đầy đủ, thậm chí còn sơ sài. Việc một công ty tư nhân đứng ra kinh doanh lĩnh vực này khiến tôi tò mò tìm hiểu. Tôi hỏi Trường An sao lại chọn con đường chông gai này để đi. Anh tự tin bảo rằng đây là xu thế tất yếu, đầy tiềm năng. Đúng như anh nhận định nhưng sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực khá phức tạp, ngay cả khi Luật Sở hữu trí tuệ ra đời, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra hằng ngày thì ở thời điểm pháp luật của lĩnh vực này còn sơ sài, vấn đề bản quyền còn khá mới mẻ trong nhận thức của nhiều người, một công ty tư nhân sẽ dựa vào đâu để kinh doanh hiệu quả. Những nỗ lực của Trường An và đội ngũ cộng sự của anh trong lần khởi nghiệp đó không mang lại kết quả như họ mong đợi. Dừng chân nhưng những bước đi đầu tiên của Trường An và công ty của anh đã khai mở một cách tiếp cận về khai thác bản quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Rời lĩnh vực bản quyền, Trường An nghiên cứu mô hình hoạt động của các tổ chức kỷ lục trên thế giới để cùng các thành viên trong Hội đồng sáng lập thành lập ra Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vào năm 2004 và đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings. Ban đầu, tổ chức có vài chệch choạc nhưng ngày càng chỉn chu hơn trong hoạt động xác lập; các kỷ lục của VietKings có ý nghĩa hơn với đời sống văn hóa, xã hội. Không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, VietKings muốn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hoạt động xác lập kỷ lục châu Á và thế giới.



Từ năm 2013, với tư cách Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trường An là thành viên sáng lập Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings và nhiều tổ chức kỷ lục trong khu vực; đề cử xác lập thành công nhiều kỷ lục quốc tế để tôn vinh những giá trị tinh hoa của đất nước và con người Việt Nam ra bạn bè thế giới, nhất là văn hóa ẩm thực.

Trường An nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc đến mức anh bị đột quỵ ngay khi đang điều hành một phiên họp tại Hà Nội 12 năm trước. Sự cố này khiến sức khỏe của anh giảm sút đi rất nhiều do biến chứng; việc di chuyển khó khăn nhưng không làm giảm đi khát vọng cống hiến trong anh.

Trước dịch COVID-19 bùng nổ, anh khoe dự án mới đang hình thành. Vẫn khai thác yếu tố văn hóa, Trường An dồn sức cho việc sớm hình thành khu du lịch văn hóa mà anh cho là "khá độc đáo" ở Long An. Nghe tin nhiều lò gạch 100 năm tuổi ở Vĩnh Long đang bị đập bỏ, anh tìm đến để mua những lò đã bị bỏ hoang mang về tái dựng lại trên khu du lịch văn hóa của mình. Đến nay, dự án tâm huyết này chưa hoàn thành theo ý nguyện của chủ nhân thì anh đã ra đi khi còn nhiều ý tưởng đang ấp ủ.

Cả đời Trường An luôn nỗ lực, nhiệt huyết tìm kiếm, theo đuổi, khai phá các giá trị văn hóa theo cách riêng của mình.

Sự ra đi đột ngột của Trường An là một mất mát lớn đối với đồng nghiệp, cộng sự của anh trong lĩnh vực này; để lại niềm tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè…

Mong muốn của con người cũng phải tuân theo số phận. Cuộc đời Trường An chưa được trường an ở cõi ta bà này thì sẽ được trường an nơi miền đất Phật. Cầu mong cho hương linh Trường An có được điều đó!