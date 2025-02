Tiền đề để TP HCM cất cánh

Ngày 5-2, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2025.

Tết trọn vẹn

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải cho biết UBND TP HCM đã chủ động chỉ đạo, ban hành từ sớm các chỉ thị, kế hoạch theo phương châm "Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm" và "Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình".

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thành phố tổ chức chu đáo nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tri ân, thăm hỏi, chăm lo đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi có người thân mất vì COVID-19; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của người dân.

Thành phố triển khai đầy đủ chế độ, chính sách Tết với tổng kinh phí hơn 1.295 tỉ đồng để chăm lo cho hơn 1,3 triệu lượt người dân; tổ chức 43 đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình, cá nhân, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 32 hộ giữ rừng Cần Giờ.

Mọi người dân đều phấn khởi đón Tết. "Mùa Tết Ất Tỵ an toàn, lành mạnh, trọn vẹn là thành công chung của cả hệ thống chính quyền và nhân dân thành phố" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm nhiều đối tượng cần chăm lo, bảo đảm hiệu quả, phù hợp, thiết thực.

Đáp số cho nhiều bài toán

Song song các hoạt động chăm lo Tết, theo ông Dương Ngọc Hải, thành phố chú trọng và quyết liệt chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và nhiều kết quả đã minh chứng. Trong tháng 1, tổng thu ngân sách 67.267 tỉ đồng, đạt gần 13% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 107.996 tỉ đồng, tăng 7,5%; tổng thu du lịch ước đạt 18.530 tỉ đồng, tăng 42,6%...

Bên cạnh mặt tích cực, một số hạn chế vẫn còn như tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu giảm so với tháng trước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan gợi mở 5 vấn đề lớn để đại biểu tập trung thảo luận. Đó là các giải pháp triển khai toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đảm bảo tăng trưởng; đảm bảo công tác thu chi ngân sách, quản lý tài sản công; đồ án quy hoạch chung TP HCM; thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị; thu hút, đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP HCM.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai nhìn nhận TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% là rất thách thức. Bà Lê Thị Huỳnh Mai đề xuất nhiều nhóm giải pháp hướng tới con số trên như đẩy mạnh đột phá về thể chế, pháp luật; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tăng cường thu hút FDI và đầu tư khu vực tư nhân… Ngoài ra, thúc đẩy các thủ tục thực hiện Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế; đề án đường sắt đô thị; dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…

TP HCM đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 520.000 tỉ đồng, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hoàng Hải cho rằng cần tăng cường chống thất thu, khai thác các nguồn thu từ đất đai, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công. Đồng thời tổng kiểm tra tài sản công, rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước…

Siết kỷ luật hành chính

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 trên địa bàn. Ông nhận xét cả hệ thống chính trị đã thực hiện tốt, huy động được mọi nguồn lực để tổ chức chăm lo Tết. Nhờ vậy, Tết ở TP HCM vui tươi, an toàn và tạo được khí thế mới cho năm 2025.

Về giải pháp, nhiệm vụ trong tháng 2 và thời gian tới, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung ngay cho công việc với tâm thế đổi mới và quyết liệt; thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của UBND TP HCM về việc tăng cường kỷ cương hành chính cũng như công thức 1-3-7 trong xử lý công việc, công thức 3-3 đối với các tổ công tác.

Song song đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các sở, ngành, đơn vị để ổn định hoạt động, không đứt quãng, ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là các bộ phận liên quan tới tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời triển khai Đề án nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu tập trung nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thu, chi ngân sách. Ông Phan Văn Mãi lưu ý thu ngân sách từ nguồn lực đất đai; tập trung chi những nội dung mà ngân sách có thể chi sớm để đóng góp cho tăng trưởng, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Đề cập tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và vốn chuyển tiếp từ năm 2024 của thành phố khoảng 110.000 tỉ đồng, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh yêu cầu về công tác giải ngân, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch TP HCM đã họp, lên kế hoạch chi tiết giải ngân đầu tư công trong năm 2025. Quý I phải giải ngân 10%-12%, quý II là 30%-35%, quý III là 60%-65%, quý IV là 85%-90% và đến tháng 1-2026 là 95%.

Để đảm bảo tăng trưởng GRDP 10%, ông Phan Văn Mãi cho rằng yếu tố cần thiết là huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 600.000 tỉ đồng. Cùng với đó giải quyết các dự án tồn đọng; đẩy mạnh tăng trưởng ngành công nghiệp, dịch vụ; triển khai ngay các quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tập trung triển khai những dự án, công trình quan trọng, trước hết là danh mục các công trình, dự án chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển khai ngay kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM, trước mắt hoàn thành hồ sơ trình Quốc hội thông qua các chính sách đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế; thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; hoàn thành đề án đường sắt đô thị; khởi công các tuyến cao tốc kết nối TP HCM... là những nội dung quan trọng nữa Chủ tịch UBND TP HCM lưu ý.

Bước ngoặt trên hành trình vươn mình Ông Dương Ngọc Hải thông tin sự kiện thành phố vận hành chính thức tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) ngay trước Tết, công bố Quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt, công bố nghị quyết của Chính phủ và ra mắt Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố... đánh dấu bước ngoặt trên hành trình vươn mình, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững, đột phá trong tương lai. Với tinh thần khẩn trương, tăng tốc bứt phá, UBND TP HCM đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ nghiêm kỷ cương hành chính theo phương châm "chung sức - đồng lòng - bứt phá - thành công" trong năm 2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP HCM tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025, trong đó có Báo Người Lao Động. Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM cho Báo Người Lao Động vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU