Sáng 5-5: Hội thảo bàn giải pháp cung ứng điện, cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý về điện mặt trời

TP HCM - với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đang nỗ lực đẩy mạnh nhiều giải pháp để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hạ tầng năng lượng, mà trong đó trọng tâm là điện năng.

Thực tế cho thấy, quá trình tăng trưởng kinh tế luôn đi cùng với việc tiêu thụ nguồn năng lượng rất lớn. "Cỗ máy kinh tế" muốn hoạt động trơn tru, không chỉ cần một nguồn năng lượng đủ, mà còn phải ổn định, an toàn.

Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 5-5

Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên hiện nay, hệ thống điện đang gặp áp lực lớn về cả cung và cầu. Làm thế nào để bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM đạt hiệu quả?

Đây cũng chính là chủ đề của Hội thảo do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức sáng ngày 5-5.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.