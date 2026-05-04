Sáng 5-5: Hội thảo bàn giải pháp cung ứng điện, cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý về điện mặt trời

TP HCM - với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đang nỗ lực đẩy mạnh nhiều giải pháp để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hạ tầng năng lượng, mà trong đó trọng tâm là điện năng.
Thực tế cho thấy, quá trình tăng trưởng kinh tế luôn đi cùng với việc tiêu thụ nguồn năng lượng rất lớn. "Cỗ máy kinh tế" muốn hoạt động trơn tru, không chỉ cần một nguồn năng lượng đủ, mà còn phải ổn định, an toàn.
Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.
Tuy nhiên hiện nay, hệ thống điện đang gặp áp lực lớn về cả cung và cầu. Làm thế nào để bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP HCM đạt hiệu quả?
Đây cũng chính là chủ đề của Hội thảo do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức sáng ngày 5-5.
Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.
Về phía cơ quan quản lý:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
2. Ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM
3. Ông Phạm Bá Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương TP HCM
4. Ông Trần Việt Hà - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza)
5. PGS.TS.Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM
Về phía chuyên gia:
6. Ông Phạm Bình An – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM
Về phía ngành điện:
7. Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng ban Khoa học Công nghệ Chuyển đổi số Tập Đoàn Điện lực Việt Nam
8. Ông Bùi Việt Hà, Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam
9. Bà Đỗ Thị Xuân Chi, Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực TPHCM
10. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM
11. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam
Về phía Hiệp hội, doanh nghiệp:
12. Ông Phan Thanh Lâm - Chủ tịch Hiệp hội năng lượng tái tạo TPHCM (HCMREA)
13. Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)
14. Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo 15 Công ty Điện lực Thành viên của Tổng công ty Điện lực TPHCM
15. Đại diện hơn 30 doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn TPHCM.
