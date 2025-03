Tiến độ Dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua Bình Dương

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An; thăm làm việc với Công an phường Tân Bình, TP Dĩ An, để nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và những khó khăn, vướng mắc, sau khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện theo Kết luận số 124 của Bộ Chính trị.





Ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trương Thị Bích Hạnh, Bí thư Thành uỷ Dĩ An chủ trì buổi làm việc

Trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của TP Dĩ An ước đạt trên 15.000 tỉ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt 21.700 tỉ đồng, tăng gần 9%. Tổng thu ngân sách là gần 3.000 tỉ đồng, đạt gần 32% kế hoạch năm.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, Dĩ An chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc. Bên cạnh đó, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất…

Ông Nguyễn Lộc Hà đã đánh giá cao kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của TP Dĩ An đã đạt được trong những tháng đầu năm. Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo được tiến độ và thời gian theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu địa phương cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025. Bên cạnh đó, ổn định tâm tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị để công an xã hoạt động hiệu quả.