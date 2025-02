Tiến độ tuyến metro số 2 ra sao?

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR), công tác giải phóng mặt bằng của dự án Metro số 2 đạt 99,83%, với 584/585 trường hợp đã bàn giao.

Còn một trường hợp đất công là trụ sở Công an quận 3 vẫn vướng thủ tục pháp lý bàn giao giữa Bộ Công an và Công an TP HCM. Dự kiến, việc bàn giao sẽ hoàn tất trong quý I/2025.

MAUR đã kiến nghị UBND quận 3 và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất, bồi thường và bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Mặt bằng sạch thuộc quận Tân Bình đã được bàn giao

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, theo MAUR, các nhà thầu đang thực hiện di dời hệ thống điện, viễn thông, cấp - thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... tại 12/12 vị trí nhà ga và đoạn đào hở.

Tuy nhiên, tiến độ ngoài công trường vẫn chậm hơn kế hoạch do nhiều yếu tố: Thi công trong đô thị chật hẹp, vướng nhiều công trình ngầm ngoài thiết kế; một số hộ dân có công trình nằm trong phạm vi dự án chưa được giải quyết dứt điểm; huy động nhân lực, thiết bị từ các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu dù đã cam kết.

Ngoài ra, trong giai đoạn triển khai, việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công của các nhà thầu còn chậm mặc dù đã có cam kết với chủ đầu tư.

MAUR cho biết sẽ đôn đốc các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công tác di dời hạ tầng vào quý III/2025.

Mặt bằng trước nhà ga công viên Lê Thị Riêng rào chắn để thi công di dời hạ tầng kỹ thuật

Về việc cấp vốn, theo MAUR, đến nay, toàn bộ các gói thầu chính của dự án đã phải tạm dừng do thay đổi nguồn vốn. Trước đây, dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Nhưng từ cuối năm 2024, chính quyền TP HCM thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để triển khai các phần việc tiếp theo của dự án Metro số 2 thay vì dùng vốn ODA.

UBND TP HCM đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho dự án Metro số 2.

Nhà ga Phạm Văn Bạch đang tổ chức di dời hạ tầng kỹ thuật

Về công tác đấu thầu, MAUR đã ký hợp đồng với tư vấn hỗ trợ quản lý dự án (PMSC) để triển khai lựa chọn nhà thầu cho gói tư vấn kiểm soát dự án và giám sát thi công (gói CS2B). Hồ sơ mời thầu đã được phát hành và gia hạn đến ngày 30-8-2024.

Metro số 2 được phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư ban đầu 26.000 tỉ đồng. Đến năm 2019, dự án được điều chỉnh tăng vốn lên gần 47.900 tỉ đồng. Toàn tuyến dài hơn 11 km, trong đó 9,2 km đi ngầm, còn lại trên cao và đường dẫn vào depot Tham Lương (Quận 12).

Dự kiến tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành năm 2030.