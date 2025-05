Tiến sĩ Ngô Quang Láng: “Chặn đường thu phí ở Núi Sam là rất phản cảm!”

Liên quan đến việc đặt 3 trạm thu phí vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) gây bức xúc trong người dân và khách du lịch suốt nhiều năm qua, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được ý kiến chia sẻ của Tiến sĩ Ngô Quang Láng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang. Báo Người Lao Động trích đăng ý kiến này:

Tiến sĩ Ngô Quang Láng

"Tôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang từ năm 2003-2013. Thời điểm đó, Châu Đốc chưa đặt trạm thu phí. Đến năm 2014 thì việc thu phí bắt đầu diễn ra. Sau đó, tôi chuyển sang công tác tại Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo.

Hiện, tôi làm việc tại Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang. Khi Châu Đốc triển khai thu phí, tôi đã từng có ý kiến trên báo chí rằng việc này là không nên. Đến khi Ban Quản Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam trực thuộc UBND tỉnh thì tôi tiếp tục có ý kiến về việc chặn đường bán vé này.

Lý do tôi không đồng ý là vì Núi Sam không phải là khu du lịch thuần túy, mà là khu danh thắng, văn hóa tâm linh. Muốn bán vé thu phí đầu người thì phải có những công trình nhân tạo để người ta đến tham quan, còn ở Núi Sam là người ta đi chiêm bái, hành hương là chính chứ không thuần túy là đi tham quan cảnh đẹp. Mục đích chính của người dân khắp nơi đến Núi Sam là đi hành hương, nên việc thu phí là không hợp lý.

Hơn nữa, người dân đến cúng Bà bằng tấm lòng, tiền của người ta bỏ ra rồi mà mình chặn đường thu phí nữa là rất phản cảm. Không được thuần túy hóa, du lịch hóa khu Núi Sam được. Anh được giao nhiệm vụ khai thác thì phải phát huy nó, chứ không được chặn đường thu phí sẽ làm mất đi ý nghĩa, mất đi tính linh thiêng của vùng đất này.

Khi lập ra bộ máy ban quản lý này thì hầu như không đóng góp gì cho Núi Sam cả, kể cả công trình công cộng, kể cả giao thông… Gần như không có một dấu ấn nào. Chính vì lập ra để nuôi bộ máy nên tác dụng sẽ ngược lại.

Nghi thức rước kiệu Bà Chúa xứ từ Bệ Bà trên đỉnh Núi Sam xuống Miếu dưới chân núi

Do đó, theo tôi thì nên dừng việc thu phí con người, thay vào đó là thu phí các loại xe bằng cách quy hoạch bãi đỗ xe tại trung tâm thương mại cũ. Tại đây sẽ có trạm thu phí xe đỗ rồi cho xe điện trung chuyển miễn phí khách đi cúng Bà; hoặc cải tạo, mở rộng công viên đường Châu Thị Tế thành bãi đỗ xe hiện đại rồi thu phí xe tại đây.

Đồng thời, xây dựng hệ thống vỉa hè, lề đường sạch đẹp để phục vụ người dân đi bộ từ bãi đỗ xe đến hành hương Miếu Bà. Song song đó là phạt nặng các hành vi gây ô nhiễm môi trường, chiếm dụng hành lang giao thông công cộng...

Một góc Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam dưới chân núi và đỉnh Núi Sam

Kinh phí cho các quy hoạch trên có thể huy động từ nhiều nguồn: tiền cúng Bà Chúa Xứ, tiền thu phí ô tô, tiền xử phạt hành chính, ngân sách địa phương, xã hội hóa (kêu gọi đầu tư)... Lộ trình thực hiện có thể từ 2-3 năm.

Việc làm này sẽ dẹp được tình trạng lập trạm thu phí để thu tiền đầu người rồi xe cộ chạy tự do vào trong muốn đi đâu thì đi, nhà nào cũng trở thành bãi giữ xe, gây rối loạn an ninh trật tự.

Làm được như vậy thì một là giữ được di tích, phát huy di tích; hai là đảm bảo sự văn minh của nơi có di tích. Chứ mang tiếng di tích mà bán vé xong rồi xe muốn chạy đâu thì chạy, chạy lung tung hết thì cũng như không.

Một trong 3 trạm thu phí của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam

Tôi dù là người con ở An Giang nhưng không ngại phản đối việc thu phí bất hợp lý này. Bởi vì, tôi vì lợi ích chung, vì sự văn minh văn hóa nên tôi phải bảo vệ, không vì lợi ích cục bộ.

Anh muốn thu phí người ta thì anh phải đầu tư khu vui chơi giải trí hiện đại đi để người ta đến vui chơi, ở lại. Khi đó thì hãy thu phí. Còn mình không tạo ra được gì mà cứ bán vé thu tiền thì đó không phải là nguồn lợi căn bản để làm giàu cho tỉnh nhà".

Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam thống kê: Năm 2020, thu phí 33,590 tỉ đồng; năm 2021 được 19,989 tỉ đồng (giảm do dịch COVID-19); năm 2022 thu 48,219 tỉ đồng; năm 2023 đạt 46,032 tỉ đồng và 40,748 tỉ đồng tính đến ngày 28-10-2024. Theo ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, đơn vị hiện được trích giữ 50% tổng nguồn thu hằng năm theo quy định và chi cho 4 hoạt động: Trả lương và các hoạt động chi thường xuyên (hơn 80 người), quỹ phát triển đơn vị, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ khen thưởng. "Đến nay, ban quản lý chưa có dự án đầu tư mới nào. Trước đó, có một đơn vị ở TP HCM đến ngỏ ý đầu tư chợ đêm trong Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, nhưng khi làm việc với UBND TP Châu Đốc thì phát hiện vị trí đề xuất vướng đến 3 quy hoạch" - ông Tiền nói.