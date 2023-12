Độc giả xin chữ ký tiến sĩ Giản Tư Trung nhân dịp ông ra sách mới

Hàng trăm đọc giả xếp hàng xin chữ ký của Tiến sĩ, Nhà giáo dục Giản Tư Trung tại buổi ra mắt sách Quản trị bằng văn hóa- Cách thức kiến tạo và tái tạo văn hóa, sáng 10-12 tại TP HCM.

Cuốn sách do Tiến sĩ Giản Tư Trung dày công đúc kết và hoàn thiện trong suốt nhiều năm, vừa tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn tư liệu, vừa chia sẻ những khái niệm, triết lý, mô hình và phương pháp từ góc nhìn rất riêng của tác giả về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp, cũng như về cách thức xây dựng và chuyển đổi văn hóa tổ chức.

Thông qua cuốn sách, Tiến sĩ Giản Tư Trung cũng mong muốn góp phần cổ vũ và thúc đẩy cho sự phát triển của một phương cách quản trị mới, vừa nhân văn, vừa hiệu quả, đó là "Quản trị bằng Văn hóa / Quản trị bằng Tự trị" (Management by Culture / Management by Self-Mangement).

Bởi lẽ tác giả tin rằng, bên cạnh các phương cách quản trị truyền thống như Quản trị bằng Luật lệ (Mangement by Polices) hay Quản trị bằng Mục tiêu (Management by Objectives) thì Quản trị bằng Văn hóa (Management by Culture) chính là tương lai của quản trị và tương lai của lãnh đạo trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn.

Cuốn sách có buổi ra mắt thành công

Cuốn sách này có sự tích hợp xuyên suốt từ tinh thần, tư tưởng và triết lý cho đến phương pháp và giải pháp, cũng như sự kết nối 5 chủ thể văn hóa là cá nhân, bộ phận, tổ chức, kinh thương, quốc gia, và nội dung cuốn sách.

Đặc biệt, các khái niệm, triết lý, mô hình và phương pháp của tác giả trong cuốn sách này cũng đã được các nhóm giảng viên của Trường Doanh Nhân PACE, cũng như các nhóm chuyên gia tư vấn của FranklinCovey Việt Nam và PACE Consulting sử dụng để đào tạo (training) & tư vấn (consulting) về Văn hóa Doanh nghiệp (Corporate Culture) & Chuyển đổi Văn hóa (Culture Transformation) cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trên khắp cả nước trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ông giao lưu với độc giả của mình

Hơn thế nữa, những tư duy và phương pháp cốt lõi về xây dựng và chuyển đổi văn hóa được chia sẻ trong cuốn sách này có tính nguyên lý, nên không chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, mà còn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức khác, bao gồm cả trường học, bệnh viện, báo chí, các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, hay các tổ chức phi chính phủ.